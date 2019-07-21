«سي إن إن»: «قصر الإمارات» خدمة فائقة الفخامة على مدار الساعة

المصدر: دبي - سيد صالح

اختارت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية فندق «قصر الإمارات» في أبوظبي ضمن 7 فنادق فاخرة حول العالم يهواها الملوك والأمراء.

ونشرت الشبكة أمس تقريراً سياحياً عن الفنادق السبعة، وتطرقت في تقريرها إلى فندق «قصر الإمارات»، فذكرت أنه يوفر لنزلائه الشمس والبحر ومستوى لا يُضاهى من الفخامة.

وأوضح التقرير أن الفندق الذي افتُتِح عام 2005 يتكون من 394 غرفة، ويزود نزلائه بكل أنواع الرعاية والرفاهية، حتى ليبدو أنه لا شيء مستحيل في «قصر الإمارات». وأضاف التقرير أن النزيل في «قصر الإمارات» يجد خدمة فائقة الفخامة متوفرة على مدار الساعة

وأفاد التقرير أن الفنادق الستة الأخرى التي يهواها أفراد العائلات المالكة على مستوى العالم هي «تريفولي بالاثيو» في البرتغال، و«كامبالا سيرينا» في أوغندا، و«تشيفال بلنك رانديلي» بجزر المالديف، و«سبايس آيلاند بيتش ريزورت» في جرينادا، و«جي ستاد بالاس» في سويسرا، و«سيفيدن هاوس» بإنجلترا.