«هيلث كير إن يروب. كوم»: قطاع الرعاية الصحية في دبي قصة نجاح

المصدر: دبي ـ البيان

وصف موقع «هيلث كير إن يروب. كوم» الشبكي الألماني نمو قطاع الرعاية الصحية في دبي بأنه قصة نجاح بارزة.

ونشر الموقع المعني بشؤون الخدمات الصحية في أوروبا تقريراً خاصاً أمس عن قطاع الرعاية الصحية في دبي، واستعرض فيه بالتفصيل مراحل نمو القطاع منذ تأسيسه عام 2007، بتكليفات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأكد التقرير أن المشهد العام لقطاع الرعاية الصحية في دبي شهد تطوراً هائلاً على مدى العقد الماضي. وأوضح أن ثمة عوامل أسهمت في تحقيق هذا التطور وعززته، كان من أهمها تزايد الطلب على الخدمات الصحية ذات الجودة العالية في الإمارة نتيجة نموها العمراني والديموغرافي المتسارع وتدفق الزوار عليها بغرض السياحة العلاجية.

وأضاف التقرير أن هذا التطور كان بمثابة فرصة هائلة للنجاح والنمو أمام المستثمرين في القطاع ومزودي خدمات الرعاية الصحية ضمن القطاع الخاص بالإمارة.

كما تضمن التقرير حواراً مع الدكتورة ابتسام البستكي، مدير مكتب الاستثمار في هيئة الصحة بدبي، التي أكدت أن مزيداً من التقدم ينتظر قطاع الرعاية الصحية في دبي خلال الأعوام المقبلة، خاصة مع اتجاه القطاع إلى تقديم المزيد من الدعم للمستثمرين ومزودي الخدمات.