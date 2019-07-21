سلطان البادي يشهد إطلاق مجلس شؤون المتعاملين في وزارة العدل

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل فعاليات إطلاق «مجلس شؤون المتعاملين بوزارة العدل»، كشراكة مجتمعية وقناة تواصل فاعلة لتعزيز وكفاءة الخدمات التي تقدمها الوزارة لجمهور المتعاملين وشركائها الاستراتيجيين، بحضور القاضي جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش الفضائي، وعبد الله عبد الجبار الماجد الوكيل المساعد للخدمات المساندة، وخالد الريسي الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة، وسعيد خلفان الذباحي رئيس نيابة الفجيرة الكلية، وأنور الهرمودي المحامي العام رئيس نيابة الشارقة الكلية، وعبيد تريس القمزي نائب مدير معهد التدريب القضائي.

حرص

وأكد عبد الله عبد الجبار الماجد الوكيل المساعد للخدمات المساندة أن وزارة العدل تحرص دائماً على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التميز والأفكار الخلاقة للتطوير، وتسهيل الخدمات المقدمة لتكون عنواناً لمجريات العمل اليومي، وصولاً إلى الهدف الأسمى وهو رضا المتعاملين، وتحقيق السعادة لكل من يعيش على أرض الإمارات، وهو ما نراه مجسداً في مجلس شؤون المتعاملين، بما يضمه من نخبة منتقاة من رواد الخدمات وممثلي المتعاملين والمرأة والشباب والأكاديميين والخبراء وغيرهم، لتعزيز التواصل وطرح الأفكار والرؤى والتصورات، للارتقاء بالخدمات وتقديمها بأساليب مبتكرة توفر الوقت والجهد وفق أفضل الممارسات، ومن خلال رؤية مجتمعية مشتركة.

مرجعية

وقال في كلمة الافتتاح إن المجلس الجديد يهدف إلى إيجاد مرجعية موثقة وموحدة للاستفادة من التواصل المباشر وآراء واقتراحات المتعاملين من الفئات المعنية الخارجية، بهدف تحسين وتطوير خدمات الوزارة وزيادة مستوى السعادة، والاستفادة من استباق التعرف على تطلعاتهم وتنفيذها لضمان تحقيق سعادتهم عن الخدمات المقدمة لهم، بجانب مساندة الوسائل الأخرى مثل (المتسوق السري، مسوحات السعادة، والشكاوى والاقتراحات) وغيرها في التعرف على احتياجات المتعاملين من الفئات المعنية الخارجية، وقبل هذا كله فمجلس شؤون المتعاملين هو حلقة وصل، ومصدر للأفكار واقتراحات المتعاملين لتطوير الخدمات وتحسين رحلة المتعامل في الوزارة والشركاء الاستراتيجيين.

تطوير

كما أكد خالد الريسي الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة ومستشار مكتب معالي الوزير - رئيس فريق تطوير الخدمات بوزارة العدل، أن الهدف من إنشاء المجلس الوصول إلى أكبر عدد من شرائح المجتمع، حيث إن المجلس سيعقد في أكثر من إمارة للتواصل مع المتعاملين عن قرب وأخذ آرائهم ومقترحاتهم وتطلعاتهم والعمل معهم على تطوير الخدمات بما يتلاءم مع متطلبات برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.

وأقيمت جلسة عصف ذهني ومناقشات مهمة حول الرؤية المستقبلية لدور القضاء وآليات التطوير المناسبة من وجهة نظر المتعاملين.

خطة

استعرضت أمل عبد الله المرزوقي رئيس مركز سعادة المتعاملين أهمية المجلس وتشكيله ودورات انعقاده، وما يتبناه من منهجية عمل متميزة تستند في آليات عملها على الآراء والمقترحات والشكاوى وخطة عمل سنوية، بجانب متابعة تنفيذ جميع التوصيات المعتمدة بالتنسيق مع إدارات وقطاعات الوزارة، وقياس مؤشرات الأداء المتعلقة بهذه التوصيات، بعد إعداد تقارير ربع سنوية تلخص سير العمل والإنجازات المحققة والمعوقات.