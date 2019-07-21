سيف بن زايد وهزاع بن طحنون يعزّيان محمد بالعوضي المنهالي

المصدر: العين - وام

قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء أمس، واجب العزاء إلى محمد بالعوضي المنهالي في وفاة نجله سالم، رحمه الله، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة الساد بمدينة العين.

كما قدّم الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، واجب العزاء إلى محمد بالعوضي المنهالي في وفاة نجله سالم.

وعبّر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان عن خالص تعازيهما ومواساتهما إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.