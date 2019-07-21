صندوق الوطن يحتفل بتخريج الدفعة الأولى من «المبرمج الإماراتي»

المصدر: دبي ـ وام

احتفل صندوق الوطن بتخريج الدفعة الأولى من المشاركين في برنامج «المبرمج الإماراتي» بدبي والبالغ عددهم 86 طالباً وطالبة في جيمس مودرن أكاديمي.

حضر الاحتفال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن ومحمد تاج الدين القاضي مدير عام صندوق الوطن وعدد من كبار الشخصيات.

ولفت محمد القاضي إلى أنه سيتم إدراج المتميزين من المشاركين في المرحلة الثانية والتي ستركز على الذكاء الاصطناعي وتنمية مواهب البرمجة بشكل تفصيلي ومتقدم أكثر، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن تخريج 2670 طالباً وطالبة من المرحلة الأولى للمبرمج الإماراتي من جميع أنحاء الدولة.

يذكر أن برنامج «المبرمج الإماراتي» يهدف إلى تعليم الأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاماً أساسيات البرمجة بطريقة ممتعة وتفاعلية ويطمح البرنامج بحلول عام 2020 إلى تسجيل 500 من خريجي المرحلة الأولى المتميزين في برامج البرمجة المتقدمة.