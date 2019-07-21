«البنية التحتية» تشرف على صيانة 18 مبنى لوزارة التربية

المصدر: دبي-وام

تشرف وزارة تطوير البنية التحتية حالياً، على أعمال صيانة وإضافات لـ 18 مدرسة حكومية ومبنى تابع لوزارة التربية والتعليم، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019، بتكلفة تقديرية تصل إلى 50 مليون درهم، في عدد من إمارات الدولة.

وذكرت المهندسة فوزية الصايغ مديرة إدارة الصيانة في وزارة تطوير البنية التحتية، أن خطة تطوير الأبنية المدرسية، تستهدف خروج المدرسة الإماراتية بمواصفات عالمية، تلبي الطموحات، وتخدم العملية التعليمية، التي تحظى باهتمام ومتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.