المجلس الاستشاري للأطفال يختتم المعسكر الصيفي

المصدر: أبوظبي - وام

اختتم المجلس الاستشاري للأطفال المعسكر الصيفي الأول الذي نظمه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقالت الريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن المجلس وضع خلال هذا المعسكر الذي استمر سبعة أيام برامج مكثفة بلغ عددها 13 برنامجاً أمضى أعضاء المجلس خلالها نحو 45 ساعة عمل مكثفة.

وأضافت، أن هذا المعسكر كان ناجحاً بامتياز من خلال الشعور الطيب الذي خرج به أعضاء المجلس الاستشاري للأطفال. وزار الأعضاء واحة الكرامة ونصب الشهيد وجامع الشيخ زايد الكبير، بجانب عدد من المناطق الترفيهية.