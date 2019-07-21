الإمارات تشارك في ملتقى قادة المعتقدات والطوائف الدينية

المصدر: واشنطن دي سي - وام

شاركت دولة الإمارات في ملتقى قادة المعتقدات والطوائف الدينية الذي نظمته وزارة الخارجية الأمريكية بغرض تعزيز الحريات الدينية حول العالم، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجاري في العاصمة واشنطن.

ترأس وفد الدولة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، وضم في عضويته معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، والدكتور علي النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز «هداية» والدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير والدكتور مقصود كروز المدير التنفيذي لمركز هداية وآندي ثومبسون وجيرمي رينيه وسوريندر سينغ كانداري وروس كريل من ممثلي الأديان في الدولة.

وقال العلامة الشيخ عبدالله بن بيه: إننا في دولة الإمارات نسعى لتأسيس تحالف قوي ومستديم بين الديانات والشروع في حوار مهم بين الأطراف الذين يؤمنون بذات القيم والفضائل وبالالتزام بإشاعة مزيد من السلم والانسجام بين البشر، وأضاف أن الحرية الدينية مكفولة للجميع في الإمارات، كما أن الدولة ترحب بالتنوع الديني، فضلاً عن أن التسامح الديني مغروس في قلوبنا .

وشارك الدكتور علي النعيمي في ترؤس جلسة حول التسامح بين الأديان إلى جانب مجموعة من الخبراء منهم الدكتور مقصود كروس المدير التنفيذي لمركز هداية، وتركز النقاش في الجلسة حول نتائج المؤتمر الإقليمي لتعزيز الحرية الدينية الذي استضافته أبوظبي فبراير الماضي.

وقال الدكتور علي النعيمي: تتشرف دولة الإمارات بالمشاركة في هذا الملتقى، حيث تجيء مشاركتنا لتسليط الضوء على التزام دولة الإمارات منذ أمد بعيد بحرية العبادة.. وأضاف: «بهذه الروح تحتفي بلادنا بالعام 2019م كعام للتسامح بهدف تعزيز التواصل وعكس الفكرة التي آمن بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن التعدد يجعلنا في وضع أقوى».

شراكة

من جهته قال معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية: «إن دولة الإمارات والولايات المتحدة شريكتان في جهود تعزيز الحوار بين الأديان ومكافحة التطرف وحماية الأقليات الدينية، فمن زيارة البابا إلى استضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بأبوظبي، منحنا أولوية خاصة لهذا العام ليكون عاماً لتشجيع التواصل والتعايش والاحتفاء بالتعدد، وكلها قيم نفخر بأن نشاطر بها أصدقاءنا في الولايات المتحدة».

وقد وقعت دولة الإمارات، إلى جانب الولايات المتحدة وعشرات الدول، خلال الملتقى على سبعة بيانات هي: بيان بشأن استخدام التقنيات والحرية الدينية وبيان بشأن حماية أماكن العبادة وبيان بشأن احترام الأديان والمعتقدات وبيان بشأن بورما - ميانمار، وبيان بشأن إيران وبيان بشأن إساءة توظيف أتباع الأديان والمعتقدات من قبل جهات غير رسمية، بما فيها الجماعات الإرهابية وبيان بشأن مكافحة الإرهاب بذريعة قمع الحرية الدينية.

رحلة السلام

حضر الوفد عرضاً للفيلم الوثائقي «رحلة السلام» الذي أنتجته شركة ناشونال جيوغرافيك حول زيارة قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية للدولة في شهر فبراير الماضي، باعتبارها أول زيارة من نوعها يقوم بها قداسة البابا إلى شبه الجزيرة العربية، وأعقب عرض الفيلم نقاش حول مضمونه وتأثيراته.

والتقى أعضاء الوفد الإماراتي بنظرائهم من الجانب الأمريكي ومنهم خبراء ضمن مجموعة العمل التابعة لرابطة مكافحة التشهير والمختصة بشؤون الأقليات في منطقة الشرق الأوسط، حيث ناقشوا معهم جهود حماية المجموعات السكانية المعرضة للأخطار.