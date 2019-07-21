دبي عاصمة الإعلام

المصدر: د. عارف الشيخ

أنتَ ولا سِـواك يهزم الفشَـل

ولا سـِواك يعتلي على«زحل»

مُعلّمٌ أنت تعيــش بـــانيــًــا

ترسُم مُستقبلنـــا بلا وَجـل

ترسمُه انتفــاضــــة ًوثـورة

على تخلّف العقـــول في المِلل

قولُك قول حـــازمٍ وجـــــازمٍ

ترفض أن تقــُـولَه بلا عَمــــل

وبالتحدي قد صنعتَ عـالمَـًا

يعتنق الشمـوخَ في أعلى قُلل

يرفُض الانصيــاعَ للوَهم وللـ

فخــارِ بالمــاضي بلا أيّ نـُقَل

Ⅶ Ⅶ Ⅶ

«محمّد» أنت لنـــا مُجـــدّد ُالـْ

قـَرنِ وما التجديـدُ إلا ما حصَل

في عَهدك الميمون يا زعيمَنـا

نعــَم وأنتَ مُرتجــــــانا لم تزل

رمزُ صُمــــود أمّتي طـول المدى

فـارسُ عرب أنت وحدكَ البَطل

Ⅶ Ⅶ Ⅶ

«دبيّ» يا عاصمة َالإعـــــلام في

مُجتمع العُـــرب وفي كلّ الدول

«فزاعُ» قال قولة ًفأشبهَت

قصيـــدة ً لابن زهيرٍ في الغــَـزل

نـُبـــــاركُ الإنجـــاز في بلادنــــــا

نقــــولُ للمُلهم يا أعلى مثــَل

عِش قائدا عِش سالما عِش «زايـدا»

عِش رائدَ الخيـر لِتحصُدَ القُبل

أنت الذي علَّمتَنـــا تنــــافُســـا

مِنك تعلَّمنا الصُعـودَ في الجبل

Ⅶ Ⅶ Ⅶ

سِر أنت تحضُن السماءَ في العُلا

شعبُك من خلفك يرفضُ الكسل

مـــا الكـــونُ فـــي يديك إلاّ قلمٌ

ملأتــــَـه أنت بحـِـبر ٍمِن عســـَــل

رشفتـَه من كلّ أزهـــار الدُنــــا

«دبيُّ»هَيّـا فاكتبي أحلى جُمَـل

هي الإمــــــــاراتُ ستبقى أبدا

معدنَ أخـــــلاق ومَضربَ المَثل

«محَمّدٌ» عضيـــدُه «مُحمّدٌ»

قد أقسَما أن يحَسما كلّ جَدل