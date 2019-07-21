هيئة عربية تشيد باختيار دبي عاصمة للإعلام العربي 2020

المصدر: دبي- وام

أشادت هيئة الملتقى الإعلامي العربي باختيار إمارة دبي عاصمة للإعلام العربي 2020، مؤكدة الدور الريادي لدبي في صناعة الإعلام على المستويات العربية والدولية.

وقدمت هيئة الملتقى الإعلامي العربي التهنئة والتبريكات لدولة الإمارات بمناسبة هذا الاختيار الذي جاء من مجلس وزراء الإعلام العرب في ختام اجتماعات دورته الخمسين بالقاهرة وفقاً لمعايير مهنية ومؤسساتية تتميز بها دبي، مؤكدة أنها تستحق بجدارة أن تكون عاصمة للإعلام العربي.

وبهذه المناسبة قال ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي: «إننا على ثقة بأن اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي سيحقق نجاحات كبيرة، وأن هذه السنة التي تتوّج بها دبي ستكون مميزة لمسيرة الإعلام الإماراتي والعربي ككل».

وأضاف، أن دبي تتحلى بمقومات عديدة تؤهلها لتكون عاصمة للإعلام العربي، حيث إنها تتميز بمسيرة طويلة وحافلة ومميزة في مجال الإعلام، واستطاعت أن تثبت جدارة كبيرة خلال مسيرتها الإعلامية، مشيراً إلى التطور الهائل في الإعلام الإماراتي الذي أوجد الكثير من الكوادر الإعلامية المميزة.

وأوضح الخميس، أن التميز الإعلامي بدبي ليس داخل الإمارات فحسب، بل استطاع أن يصل إلى خارج حدود الوطن، مؤكداً أن لدبي تجارب رائدة ومميزة في إنشاء المؤسسات الإعلامية ذات الطابع الإقليمي والدولي.