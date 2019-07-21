تدريب موظفي الفجيرة على إجراءات الوقاية من الحرائق

المصدر: الفجيرة - البيان

نظمت جمعية الفجيرة الخيرية بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني في الفجيرة وجامعة الفجيرة محاضرة توعوية بعنوان «السلامة من الحريق»، بحضور الدكتور عبد الرحيم محمد الأمين مدير الجامعة بالإنابة، ومشاركة 40 من موظفي الدوائر الحكومية بالفجيرة، وذلك في مقر جامعة الفجيرة.

وقال علي بن عباد مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية: إن تنظيم المحاضرة يأتي في إطار مجموعة من البرامج التوعوية التي تقدمها جمعية الفجيرة الخيرية ضمن استراتيجية الجمعية بالتعاون مع الهيئات المجتمعية لنشر التوعية الوقائية التي تؤمن بيئة السلامة للجميع.

وتناولت المحاضرة تعريف المشاركين بأنواع الحرائق، واستعراض أنواع أجهزة الإطفاء اليدوية وكيفية استخدامها، بجانب شرح تفصيلي عن مسببات حرائق الكهرباء في المنازل وكيفية تجنبها، إضافة إلى تدريب عملي على كيفية استخدام أجهزة الإطفاء.

وقدم المحاضرة المساعد أول في إدارة الدفاع المدني في الفجيرة حمزة إبراهيم عبد الله، الذي شرح عن الجهود التي تبذلها الإدارة في تطبيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، مؤكداً أن الكثير من الحرائق تحدث بسبب إهمال في اتباع طرق الوقاية من الحرائق، ولكنها سرعان ما تنتشر إذا لم يبادر بإطفائها وتخلف خسائر ومخاطر فادحة في الأرواح والمتاع والأموال والمنشآت، ويمكن تلافيها من خلال اتباع طرق الوقاية من الحريق.