شرطة دبي تكرم ألف موظف من القطاع الجنائي

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، بحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حفل تكريم 1000 موظف من القطاع الجنائي، والذي يضم الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ومراكز الشرطة.

ونقل اللواء المنصوري تحيات القائد العام لشرطة دبي إلى كافة المكرمين في الحفل، مثنياً على جهودهم المخلصة في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، ومؤكداً أن عملهم الذي يقومون به هو عمل سامٍ يفتخر به كل شخص، وأن خدمة الوطن بإخلاص وتفانٍ هو أسمى معاني الوطنية والولاء.

وقال اللواء المنصوري، إن كافة الإدارات العامة التابعة للقطاع الجنائي حققت إنجازات عالية المستوى، واستطاعت أن تتقدم على الكثير من القطاعات الجنائية العالمية العريقة، ما يعكس مستوى التقدم والتطور الكبير لشرطة دبي بكافة قطاعاتها ودرجة كفاءة العاملين فيها الذين كانوا ولا يزالون درعاً حصينة للوطن من الجرائم المختلفة، وأن هذا التكريم واللقاء هو للتعبير عن تقدير القيادة للموظفين الذين تميزوا بعملهم، وكانوا سبباً للوصول إلى هذه المراكز العالمية المتقدمة من الأداء الأمني والجنائي.