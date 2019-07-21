«سعود المعلا للأداء الحكومي المتميّز».. بيئة جاذبة للإبداع

المصدر: القيوين - عصام الدين عوض

تركز جائزة «سعود بن راشد المعلا للأداء الحكومي المتميز»، التي تعد الأولى من نوعها في الإمارة، على الإبداع بوصفه البعد الجديد من أبعاد الأداء الاستراتيجي، وتحرص عليه كونه وسيلة فعّالة طويلة الأمد في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة، ما يتطلب تبنّي المؤسسات استراتيجيات استباقية لتحقيق الريادة في المجالات كافة، ومن ثم الظفر بالجائزة، حيث تأتي تلك الجائزة مع حرص الدولة على توفير بيئة جذابة خلاقة تدعو للابتكار الذي هو رمز للإمارات.

القوة المحركة

وأكد رؤساء دوائر محلية في أم القيوين أن جائزة «سعود بن راشد المعلا للأداء الحكومي المتميز»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشهر الماضي تعد القوة المحركة لتطوير العمل الحكومي في الإمارة والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتعزيز نهج الجهات الحكومية لتكون بيئة حاضنة للإبداع، محفزة على الابتكار، وداعمة للمبادرات الخلاقة التي تعد اليوم من المحركات الرئيسية لتحقيق الأهداف الحكومية بكفاءة وفاعلية عاليتين، لافتين إلى أنها تتماشى مع خطط واستراتيجية أم القيوين ورؤيتها للعام 2021، كما تؤكد ثقافة التميز، ذلك النهج الذي غرسته وعززته القيادة الرشيدة للدولة متمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نفوس أبنائها والمؤسسات الحكومية على اختلافها، حيث رسخت مبادئ التميز والتنافسية والريادة العالمية، وهو ما أوصل الدولة إلى مكانة مرموقة عربياً وعالمياً على مختلف الأصعدة.

تنافس

وذكروا إن الجائزة التي تغطي 5 فئات وينظمها المجلس التنفيذي سوف تزيد التنافس بين كل الدوائر المحلية حتى تقدم أفضل ما لديها من أجل الظفر بالجائزة، كما أنها تخلق بيئة العمل المناسبة للموظفين لإطلاق طاقاتهم عبر التدريب وبناء القدرات والكفاءات الوطنية وفق نموذج القرن الـ 21، وتمكين الدوائر باعتماد أفضل الممارسات في التطوير المؤسسي والخدمات والقيادات وتطبيق نموذج عمل المسرعات الحكومية، كما أنها تؤهل الكوادر البشرية للارتقاء بالعمل الحكومي إلى أعلى المستويات العالمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين تماشياً مع رؤية الإمارات 2021، من خلال التحول الإلكتروني والذكي في آليات عمل الحكومة وخدماتها بوسائط تقنية، بما يسهل حياة المواطنين والمقيمين في الإمارة، ويعزز كفاءة الدوائر الحكومية ويدعم قطاع الأعمال، ويسهم في تحقيق رؤية أم القيوين ويواكب توجهات القيادة وتطلعات مئوية الإمارات 2071.

ارتقاء

وقال الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، إن جائزة سعود بن راشد المعلا للأداء الحكومي المتميز تؤكد سعي حكومة أم القيوين الدؤوب نحو الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتعزيز نهج الجهات الحكومية لتكون بيئة حاضنة للإبداع، محفزة على الابتكار، داعمة للمبادرات الخلاقة، والتي تعد اليوم من المحركات الرئيسية لتحقيق الأهداف الحكومية بكفاءة وفاعلية، لافتاً إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة لن تتوانى عن توفير كامل الدعم لكل المشاريع والمبادرات والأفكار الطموحة التي تسهم في تعزيز تميّزها والارتقاء بالخدمات التي تقدّمها لمتعامليها، الأمر الذي يتطلب العمل بروح الفريق الواحد والحرص على أن ينجز كل فرد من أفراده مهامه وفق أعلى مستويات المهنية والكفاءة من ناحية، مع إيمانه بأهمية الدور الذي يقوم به في خدمة المجتمع، والنظر إلى العمل بوصفه مهمة وطنية مشرفة.

معايير

وأكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، أن جائزة سعود بن راشد المعلا للأداء الحكومي المتميز تستهدف الارتقاء بالعمل الحكومي على أسس ومعايير مبتكرة ترتكز على النتائج المحققة وتنشر الوعي بمبادئ التميز والريادة وأهميتها للحكومات الحديثة في خدمة جميع فئات المجتمع، لافتاً إلى أن الجائزة تعبّر عن توجهات حكومة أم القيوين وعن رؤية استراتيجية واضحة وتطلعات تنموية لا تتحقق إلا من خلال التميز، لا سيما في ظل الاهتمام والدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي للجهات الحكومية في إمارة أم القيوين، وذلك بالوقوف على الإيجابيات لتعزيزها، والسلبيات لعلاجها، ووضع الأطر الكفيلة بإزالتها.

ريادة

وقال الشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، إن جائزة سعود بن راشد المعلا للأداء الحكومي المتميز تجسد عزم حكومة أم القيوين على مواصلة تحقيق الريادة، ودعم تنفيذ خطط الحكومة وعملها على استشراف المستقبل، وتسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتحقيق سعادته، علاوة على دورها في تعزيز مفاهيم الابتكار والتحول الرقمي في ثقافة العمل الحكومي، لافتاً إلى أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات، وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة النمو والازدهار، لتحقيق رؤية إمارة أم القيوين 2021، مبيناً في الوقت ذاته أن بيئة عمل الجهات الحكومية في إمارة أم القيوين في سباق مستمر لتحسين أدائها وتطوير خدماتها، تبعاً للرُؤى الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين وتسهيل الخدمات والإجراءات الحكومية ومواكبة أبرز تطوراتها.

وأضاف أن الجائزة سوف تخدم نموذج تطوير العمل الحكومي في إمارة أم القيوين، الذي سوف ينفذ بالتعاون بين حكومة دولة الإمارات والمجلس التنفيذي للإمارة، بهدف دعم وتعزيز عمل الجهات الحكومية في أم القيوين وخلق بيئة العمل المناسبة للموظفين لإطلاق طاقاتهم عبر التدريب وبناء القدرات والكفاءات الوطنية وفق نموذج القرن الـ 21، وتمكين الدوائر باعتماد أفضل الممارسات في التطوير المؤسسي والخدمات والقيادات وتطبيق نموذج عمل المسرعات الحكومية.

ثقافة التميز

وأكد الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين، أن ثقافة التميز نهج غرسته وعززته القيادة الرشيدة للدولة في نفوس أبنائها والمؤسسات الحكومية على اختلافها، حيث رسخت مبادئ التميز والتنافسية والريادة العالمية، وهو ما أوصل الدولة إلى مكانة مرموقة عربياً وعالمياً على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أهمية جائزة سعود بن راشد المعلا للأداء الحكومي المتميز ودورها في الارتقاء بالعمل الحكومي على أسس ومعايير مبتكرة، والتي تأتي تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بأن تصبح دولة الإمارات وجهة عالمية في التميز والابتكار والتطوير والتنمية، مؤكداً حرص دائرة بلدية أم القيوين على الارتقاء بالعمل والخدمات الحكومية وتطويرها على أسس ومعايير مبتكرة، لمواكبة رؤية إمارة أم القيوين 2021، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التي تعزز أداء كل الموظفين العاملين في البلدية.

مرحلة جديدة

وقال المهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني بأم القيوين، أن جائزة سعود بن راشد المعلا للأداء الحكومي المتميز تسهم في تبني ثقافة التميز المؤسسي في إمارة أم القيوين، وتمثل مرحلة جديدة تتماشى مع المشهد التنموي والتطويري في الإمارة، وتسهم في تطوير آليات العمل المؤسسي ورفع جودة الأداء وخلق وتنمية روح المنافسة الإيجابية في القطاع الحكومي.

وأشار المهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا إلى أهمية الارتقاء بالعمل والخدمات الحكومية وتطويرها على أسس ومعايير مبتكرة، لتحقيق أعلى معدلات رضا وسعادة الناس والمجتمع، ما يسهم في تحقيق رؤية أم القيوين 2021.

تعزيز

بدوره قال محمد سرور النقبي مدير إدارة الأداء والتميز بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، إن جائزة «سعود بن راشد المعلا للأداء الحكومي المتميز» تهدف إلى تعزيز مستويات التميز والكفاءة في آليات العمل في الدوائر الحكومية المحلية بالإمارة، وتحفيز الموظفين على التميز والإبداع والابتكار، وتمكين الجهات والمؤسسات من تحقيق الاستدامة بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية وباستخدام أساليب مبتكرة بمشاركة فاعلة من المتعاملين والموظفين والمجتمع.

وأوضح أن الجائزة هي الأولى من نوعها في إمارة أم القيوين، وتتبنى محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي الإماراتية، وهي أرفع جائزة للتميز الحكومي في الإمارة، وتستهدف الارتقاء بالعمل الحكومي على أسس ومعايير مبتكرة ترتكز على النتائج المحققة ونشر الوعي بمبادئ التميز والريادة وأهميتها للحكومات الحديثة في خدمة جميع فئات المجتمع، مبيناً أنها تمثل المظلة للدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية في الإمارة، وستعمل على تحفيز الجهات لتحقيق الريادة في نتائج أداء القطاع الحكومي، ترسيخاً لنهج صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا في العمل الحكومي المتميز الذي يرتكز على الإنسان.

متابعة

وأكد رؤساء الدوائر المشاركة في الجائزة أنهم سوف يكثفون جهودهم للارتقاء بمستويات الأداء، وتعزيز ريادتها وتفوقها، ومتابعة البناء على ما حققته الدوائر من نتائج خلال السنوات الماضية، مبينين أن الجائزة سوف تشكل حافزاً لمزيد من التفوق والريادة لكل الجهات، وفي مختلف فئاتها وأوسمتها.

فئات

تضم الفئة الرئيسية للجائزة الجهة الحكومية المتميزة، حيث تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في جميع معايير منظومة التميز الحكومي، أما الفئات على مستوى المحور فتضم جائرة أفضل جهة في مجال الابتكار وأفضل جهة في مجال الممكّنات، كما أنه في الفئات على مستوى المعايير الرئيسية تضم جائزة أفضل جهة في مجال تقديم الخدمات، وتمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في المعيار الرئيسي «خدمات سبع نجوم»، وجائزة أفضل جهة في مجال الحكومة الذكية، وجائزة أسعد بيئة عمل، وجائزة أفضل جهة في تحقيق رؤية أم القيوين، حيث تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في المعيار الرئيسي لرؤية أم القيوين، وفي الفئات على مستوى المعايير الفرعية تضم جائزة أفضل خدمة حكومية مشتركة، وتمنح للخدمة المشتركة التي تحقق أفضل النتائج في معايير التقييم الخاصة بهذه الفئة والمرتبطة بتحسين الخدمة المشتركة.

نقلة نوعية

تساهم جائزة سعود بن راشد المعلا للأداء الحكومي المتميز في تقديم خدمات متميّزة لجميع المتعاملين، كما يتوقع أن تسهم في إحداث نقلة نوعية حقيقية في الأداء والمفاهيم والممارسات والأساليب الإدارية في القطاع الحكومي، من خلال تطبيق معايير التميّز المؤسسي والوظيفي، خصوصاً أن تجربة الإمارات أصبحت ملهمة للتميز ونموذجاً للريادة عبر رفع كفاءة المؤسسات الحكومية من خلال تشجيع التنافس الإيجابي بينها لتقديم خدمات حكومية نوعية وفق المعايير العالمية للجودة والجيل الرابع لمنظومة التميز الحكومي.