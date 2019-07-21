جناح الدولة في «إكسبو 2019 بكين للبستنة» ضمن أفضل 5 أجنحة في المعرض

المصدر: بكين - وام

‎يشهد جناح دولة الإمارات العربية المشارك في معرض «إكسبو 2019 بكين للبستنة» زخماً لافتاً في كثافة ونوعية الارتياد الذي وُصف بأنه يعكس قوة رسالة أهمية «التنمية الخضراء» لدولة الإمارات والنظرة الاستراتيجية لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

ويصل عدد زوار الجناح الإماراتي في المعرض إلى 10 آلاف زائر يومياً خلال أيام العمل في الصين، ويرتفع إلى 17 ألف زائر في أيام العطل، وذلك وفقاً لمدير الجناح أحمد الحمادي الذي أكد أيضاً أن الجناح الإماراتي اختير ضمن قائمة أفضل خمسة أجنحة في المعرض من إجمالي 110 أجنحة.

حرص

‎وتعكس مشاركة الإمارات في المعرض، الذي افتُتح في شهر أبريل الماضي، حرص الدولة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف أوجهها بين الإمارات والصين التي أُسّست على موروثات تحظى بالاحترام والثقة، وأثرتها برامج عمل تكاملية في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والسياسية والبيئية والعلمية.

وخلال جولة لوكالة أنباء «وام» في جناح الإمارات، الذي يُعقد تحت ‎شعار «عش حياة خضراء.. عش حياة أفضل»، فإن العروض المقدمة للزائرين تتضمن عرضاً مرئياً للجهود التي بذلها المؤسس المغفور له الشيخ، زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لرعاية ودعم قطاع الزراعة وتخضير الصحراء، وتتولاها الدولة بتوظيف التقنيات كمحور استراتيجي في التنمية الشاملة.

جهد

‎وفي نطاق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والصين، حظي قطاع الزراعة والبيئة والبستنة بقسط وفير من الجهد الابتكاري المتبادل في مفاهيم وأدوات تخضير الصحراء، كجزء أساسي من صناعة المستقبل، وهو ما أظهره محتوى جناح الإمارات في إكسبو 2019 البستنة، ‎يشار إلى أن مشاركة الإمارات في إكسبو 2019 هي المحطة الأخيرة خارجياً، في مثل هذه المعارض التي تسبق انطلاق إكسبو دبي 2020 العام المقبل الذي سيحظى بمشاركة صينية لافتة.

‎وتتعامل الصين في إطار تحضيرها للمشاركة في إكسبو دبي بروح عالية من الإيجابية، إذ أقامت الصين واحداً من أكبر الأجنحة في هذه التظاهرة العالمية التي يُتوقع لها أن تستقطب نحو 25 مليون زائر، ‎ويجسد الجناح الصيني في إكسبو دبي، الذي يحمل شعار «إنشاء مجمع بشري موحّد المصير - ابتكار فرصة»، رسالة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في الحرص على بناء مستقبل إنساني مشرق، له ما يضيئه ويثريه في الموروث الثقافي العربي والصيني، وفي حرص القيادتين على إرساء دعائم التنمية السياسية التي تتسيّدها إيجابيات التسامح والاستقرار.