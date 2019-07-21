مخيم الأجيال في العين.. اكتشاف واستثمار لطاقات الأجيال

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

يحرص طاقم مخيم الأجيال 13 الذي انطلق برعاية وتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، والذي تنظمه جمعية محمد بن خالد آل نهيان للأجيال في منطقة العين الخضراء باقة من البرامج الترفيهية والورش التعليمية التفاعلية، بحيث تتيح للأطفال واليافعين المشاركين فرصة الانخراط في أنشطة شائقة ومهارات الحياة، لتأسيس أجيال واعية ومؤثرة تتسم بالعلم والمعرفة.

وليس هذا فحسب إذ يثق أولياء الأمور أيضاً في هذا المخيم الذي يُحفز الطاقات الإبداعية لأبنائهم، ويشجعهم على الاستثمار الأمثل لأوقات الفراغ خلال العطلة الصيفية، تناغما مع رسالة المخيم التي تتجسد في اكتشاف وتنمية واستثمار طاقات الأجيال في بيئة إماراتية محفزة.