6 خدمات جديدة للمتعاملين عبر تطبيق «صحة» الذكي

المصدر: أبوظبي - البيان

حدّثت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» تطبيقها الذكي، بإضافة 6 خدمات ذكية جديدة للمتعاملين مع منشآتها في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، بهدف التيسير عليهم وإنجاز معاملاتهم عن بعد، ومن خلال أجهزتهم الذكية.

ومن الخدمات الجديدة التي أضافتها «صحة» للتطبيق: طلب فحص اللياقة الطبية ما قبل التوظيف، طلب فحص ما قبل الزواج، طلب فحص وقاية، طلب إصدار بطاقة أبشر لأصحاب الهمم أو كبار المواطنين، طلب إصدار بدل فاقد لبطاقة أبشر لأصحاب الهمم أو كبار المواطنين، وفواتير المرضى.

وأكد بدر بدر القبيسي المدير التنفيذي لتقنية المعلومات بالإنابة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، حرص «صحة» على توفير أحدث التقنيات، وتسخيرها لخدمة المتعاملين مع منشآتها الطبية، وعلى الريادة وإدخال علم الذكاء الاصطناعي بشكل شامل في منشآتها الصحية كافة، وتطوير منظومتها الصحية وفق أعلى المعايير العالمية، إذ تركز «صحة» على تقديم مستوى عالمي من الرعاية والتقنيات والبنية التحتية الطبية، بهدف توفير أفضل النتائج للمرضى.

وقال، إن التطبيق الذكي لصحة يشهد إقبالاً كبيراً من قبل المتعاملين، إذ استخدمه 183.988 متعاملاً، خلال الفترة من فبراير وحتى نهاية يونيو من العام الجاري 2019، وبلغ عدد المتعاملين الجدد الذين حمّلوا التطبيق 1022 متعاملاً، منهم 463 حمّلوه من منصة IOS و559 متعاملاً من منصة أندرويد Android، إذ توفر «صحة» خدمات ذكية لمرضاها عبر تطبيقها للهواتف المحمولة الذكية وموقعها الإلكتروني، حيث يقدم التطبيق العديد من المزايا التي تسهّل على المتعاملين تلقي الرعاية الصحية المتميزة.