عبدالله النعيمي: الإمارات تولي اهتماماً عالياً بآليات الأمن والسلامة في القطاع البحري

المصدر: لندن - وام

التقى معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والوفد المرافق له كيتاك ليم، أمين عام المنظمة البحرية الدولية بمقر المنظمة في العاصمة البريطانية لندن، حيث جرى استعراض الدور المهم والمحوري الذي تقوم به المنظمة في مجال النقل البحري، وعدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي: إن دولة الإمارات أعدت نفسها لإعادة الترشح لمجلس المنظمة عن الفئة «ب»، مؤكداً اهتمام الإمارات بشكل عالٍ بترسيخ مفاهيم وآليات الأمن والسلامة في القطاع البحري.

وأشار معاليه إلى أن طموحنا أكبر من أن نكون أعضاء في مجلس المنظمة، حيث نعتبر الدولة الآسيوية والعربية الأكثر تمكيناً بعضويتنا في الفئة «ب»، التي لما يصلها إلا الأوروبيون وتلك خطوتنا الأولى للوجود في المنظمة، لأن أبناءنا قادرون على إداراتها والمساهمة بشكل فعال فيها؛ لذا نسعى لأن يكون أبناؤنا من قيادات المنظمة.

رؤية

اقترحت دولة الإمارات استضافة اليوم البحري العالمي، حيث تدعم الإمارات رؤية المجلس بتمكين ودعم المرأة في العمل بالقطاع البحري من خلال إنشاء منتدى بحري إقليمي مشابه لجمعية المرأة العربية الذي عقد في مصر هذا العام، والذي انتخبت فيه ممثل الإمارات حصة آل مالك المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية رئيساً للجمعية.