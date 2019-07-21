حزمة مشاريع تطويرية تنموية في دبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف المهندس حسن اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة لـ«البيان»، عن حزمة من المشاريع التطويرية التنموية الممتدة على ساحل المدينة والمناطق التابعة لها. وأشار اليماحي إلى أن مدينة دبا تمضي بخطى ثابتة وخطط استراتيجية مدروسة بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وبمتابعة ولي عهده سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، لتحقيق الريادة والتميز في المجالات السياحية والتنموية والخدمية.

ولفت إلى أن بلدية دبا تسعى إلى تقديم خدماتها لأفراد المجتمع، وتعمل جاهدة على بناء مدينة متميزة، حيث جارٍ العمل على طرح مشروع بناء إضافي لسكن عمال البلدية في منطقة صناعية دبا، على مساحة تقدر بحوالي ( 2625.6) متراً، ويضم المبنى 24 غرفة شاملة متوافقة مع الاشتراطات المحلية، حيث ستشهد المرحلة القادمة تطوراً للمدينة لتصبح مركزاً ديناميكياً في المنطقة.

وأوضح اليماحي أن البلدية نجحت خلال الفترة الماضية في إنجاز عدد من المشاريع الخدمية، ليتم التعاقد لإنشاء مشروع المبنى الإضافي لبلدية دبا المصمم بطريقة عصرية تتلاءم مع تطلعات متعاملي البلدية، وتعزز من رضاهم عن الخدمات المقدمة، حيث يضم المبنى كاونتر رئيسياً ومكاتب إدارية، وتبلغ مساحته 1990 متراً، إذ تمثل إضافة متميزة من شأنها تحسين الواقع الخدمي بالمدينة، وتعمل على تحقيق سعادة ورضا الجمهور.

وأشار المهندس إلى أن هنالك أيضاً مخططاً لبناء المبنى الجديد للبلدية فرع البدية التي تبلغ مساحته 2646 متراً المكون من طابقين، ويحتوي على كاونتر رئيسي ومكاتب إدارية عصرية، بالإضافة إلى قاعة متعددة الأغراض، حيث يتماشى شكل المبنى وتقسيماته الداخلية مع أهداف البلدية في تسيير العمل ومتطلباته، وصمم المبنى وفق معايير الجودة والأمن والسلامة.

وتحدث المهندس عن مساعيهم التطويرية لتعزيز مسيرة التنمية والتحديث في البلاد، مسلّطاً الضوء على مشروع مسلخ لبلدية فرع البدية الذي يهدف إلى مواكبة النهضة الشاملة .