تعاون أكاديمي وبحثي لنشر ونقل المعرفة لدعم صناع القرار والمجتمع

المصدر: دبي - وائل نعيم

أبرمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مذكرة تفاهم مع قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، بهدف التعاون الأكاديمي والبحثي، وترجمة الخطط الاستراتيجية لحكومة الإمارات، وإمارة دبي وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية من خلال التعاون المشترك مع كافة الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك بينها بما ينسجم مع تحقيق مقتضيات المصلحة العامة. وقع مذكرة التفاهم في مقر الكلية الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية وأحمد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام.

تعاون مشترك

وقال الدكتور علي بن سباع المري، نهدف من خلال مذكرة التفاهم إلى ترسيخ التعاون المشترك بين الجهات الأكاديمية والحكومية وهناك عدة مشاريع سيتم تنفيذها بين الكلية وقطاع النشر بدأناها من خلال نشر أبحاث الماجستير للدارسين في الكلية، وتنفيذ برنامج تدريبي نظمه قطاع النشر مؤخراً، لتدريب كوادر الكلية وبناء قدراتهم للتعامل مع البيانات والإحصاءات والتمكن من إعادة عرضها بطريقة الرسوم البيانية «الإنفوغراف»، وسنقوم بنشر مقالات للمستشارين المقيمين وغير المقيمين في مركز الإمارات للمعرفة الحكومية التابع للكلية ومشروعات أخرى سيتم الإعلان عنها قريباً، تخدم هذا التعاون والتدريب المشترك.

وأشار إلى أن الكلية تهدف من خلال التعاون مع قطاع النشر إلى نقل ونشر المعرفة وخاصة فيما يتعلق بالأبحاث الأكاديمية لدعم صناع القرار والمجتمع، لافتاً إلى أن الإعلام شريك رئيس في إيصال هذه رسالة الكلية إلى مختلف أفراد المجتمع من خلال الشراكة الاستراتيجية مع قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام.

شراكة

من جانبه، قال أحمد الحمادي: تعتبر كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية شريكاً استراتيجياً رئيسياً مع مؤسسة دبي للإعلام وقطاع النشر، وهذه الشراكة ليست وليدة اليوم، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تأتي تأطيراً للعمل المشترك بين الجانبين، ونتطلع في المرحلة المقبلة إلى توسيع دائرة هذا التعاون بما يخدم أفراد المجتمع ويدعم خطة دبي الاستراتيجية.

وتابع: تهدف هذه المذكرة إلى وضع الإطار العام لتعاون الطرفين في سبيل نشر العلم والمعرفة والأبحاث العلمية ودعم القيادة الرشيدة والتحفيز للقراءة باللغة العربية من خلال نشر الأبحاث والدراسات التي تنتجها وتشرف عليها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية من خلال التنسيق المشترك بين الطرفين.