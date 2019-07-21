شرطتا دبي وعجمان تناقشان تعزيز مهارات المستجيب الأول

المصدر: عجمان - وام

بحث اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان ووفد من شرطة دبي برئاسة اللواء عبد الله علي الغيثي مدير عام أمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، رئيس لجنة الاستجابة الفورية آلية تدريب الكادر البشري لشرطة عجمان بتنظيم دورة الاستجابة الفورية، واستهداف منتسبي الشرطة من إدارة المرور ومكافحة المخدرات، وإدارة التحريات والمباحث الجنائية ومراكز الشرطة الشاملة وقسم المهام الخاصة بحيث يتم تدريبهم في شرطة دبي بإشراف مدربين من الطرفين في مجال التعامل مع البلاغات في غرفة العمليات وتوجيه المستجيب الأول.