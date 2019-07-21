«قضاء أبوظبي» تطلق برنامج التفتيش القضائي عبر الأنظمة الذكية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، برنامج التفتيش القضائي، والذي يتيح الوصول إلى بيانات السلطة القضائية ودوائر المحاكم والنيابات عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، فضلاً عن ارتباطه بأنظمة النيابة العامة وإدارة القضايا والموارد البشرية، بما يضمن سهولة وسرعة إنجاز جميع العمليات المرتبطة بإدارة التفتيش وتسهيل متابعة سير الدعاوى.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أهمية إطلاق البرامج التقنية، التي تستهدف خدمة العمل القضائي وتيسير الإجراءات وتسريع وتيرتها، بما يتوافق مع أهداف الدائرة وأولويتها الاستراتيجية المتمثلة بتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي وضمان فاعلية منظومة العدالة الجنائية، وصولاً إلى قضاء عادل وناجز.

ومن جانبه، أوضح المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، أن البرنامج يضمن تقديم خدمات قضائية متميزة، في ظل ما يمتاز به من خصائص تتيح صلاحيات مختلفة لكل مستخدم وتختلف البيانات التي يمكن الوصول إليها على حسب الصلاحية، فضلاً عن القدرة على الوصول إلى بيانات دوائر المحاكم والنيابات، وتسجيل الشكاوى والتظلمات، ومحاضر التفتيش القضائي العام والفني، وتسجيل الجزاء التأديبي.

وأضاف: كما يشتمل البرنامج على تسجيل أنواع الاجتماعات كافة التي تتم في إدارة التفتيش القضائي مع القرارات والتعاميم التابعة لها، إلى جانب استخراج جميع أنواع التقارير الإحصائية.