الدعوة إلى الالتزام بشروط السلامة في أسطوانات الغاز

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، أصحاب المنازل والمحال التجارية إلى الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة في التعامل مع أسطوانات الغاز، واتباع الإرشادات في تخزين ونقل واستخدام أسطوانات الغاز.

وأوضح العميد محمد إبراهيم العامري، نائب مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي، أن اشتراطات السلامة في التعامل مع أسطوانات الغاز، تتمثل في ضرورة وضع أسطوانة الغاز على مستوى سطح الأرض وخارج المبنى في الهواء الطلق مع توفير تهوية طبيعية كافية، وحفظها في مكان جاف ونظيف وعدم تعريضها لأشعة الشمس المباشرة، وعدم وضعها بالقرب من المخارج المخصصة للطوارئ، والواجهات الزجاجية، مشيراً إلى أنه يجب عدم وضع أكثر من أسطوانتي غاز بحجم 24 كلغم في مكان واحد، كما ينصح بوضع كاشف غاز في المطبخ لكشف تسرب الغاز بشكل مبكر إن حدث.

وحث أصحاب المنازل والمطاعم على ضرورة التأكد من توفر مستلزمات السلامة الخاصة بأسطوانات الغاز، والالتزام بشروط الوقاية والسلامة لتجنب حوادث انفجار أسطوانات الغاز، وأهمها إحكام إغلاقها بعد الاستعمال، والتأكد من عدم وجود أي تسرب في المنظم أو الخرطوم المرتبط بالغاز، مشيراً إلى أن أسطوانات الغاز قد تتحول إلى خطر قاتل وتتسبب في حوادث الحرائق بسبب السلوكيات الخاطئة في التعامل معها، وقلة وعي الكثيرين في استخدامها بشكل غير مطابق للمواصفات والمعايير المعتمدة.