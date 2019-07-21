شرطة دبي تحصد جائزة دولية في ريادة العلوم الجنائية

المصدر: دبي - البيان

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي، جائزة الجمعية الدولية لقادة الشرطة (IACP) عن فئة «الريادة في العلوم الجنائية»، والمزمع تسليمها في الحفل السنوي الذي سيقام في أكتوبر القادم في ولاية شيكاغو الأمريكية.

وأكد العميد خبير أول أحمد مطر المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالنيابة، أن الحصول على الجائزة يأتي تجسيداً لتوجيهات اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، الرامية إلى أن تكون شرطة دبي نموذجاً يحتذى به في العمل الشرطي عالمياً.

وقال: إن حصول شرطة دبي على هذه الجائزة عن فئة «الريادة في العلوم الجنائية» يعد إضافة جديدة إلى الإنجازات والجوائز التي تحصدها القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً أن هذا الفوز يعكس التطور الذي وصلت إليه شرطة دبي خلال السنوات الماضية في كافة المجالات، مما جعلها نموذجاً يُحتذى به في العمل الشرطي الاحترافي.

وأوضح أن شرطة دبي فازت في الفئة عن مشاركتها بقضية «الجزار» التي حدثت عام 2016، واستخدامها تقنية البصمة الوراثية الذكرية YSTR، واستيفائها لكافة متطلبات الفئة، وحرصها على نشر وتبادل المعرفة مع مختلف الخبراء والمتخصصين الجنائيين في العالم، وتنفيذها لأكثر من 14 بحثاً ودراسة حول التقنية المستخدمة، مشيراً إلى أن المختبر الجنائي في شرطة دبي هو المختبر الأول على مستوى العالم الذي يستخدم هذه التقنية للكشف عن الجرائم الغامضة والشائكة.