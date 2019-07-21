العرس الانتخابي ينعش سوق تأجير الخيام

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

استعدت مؤسسات ومحال لخدمات الخيام في الدولة لموسم انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، باعتبار الخيام أحد المظاهر المرافقة للعرس الانتخابي لعقد الندوات للتعريف ببرامج المرشحين الانتخابية واستقبال ولقاء أعضاء الهيئات الانتخابية، الذين يحق لهم التصويت كل في إمارة.

وأشار مسؤولون في تلك المحال إلى أن موسم انتخابات المجلس، يشهد انتعاشاً في الطلب على تأجير الخيام بنسبة تصل إلى 80%، مقارنة مع بقية أيام السنة، متوقعين أن تفرغ مخازنها من الخيام، بشكل شبه كلي، نظراً لما شهدته الانتخابات الماضية من زيادة كبيرة في الطلب عليها، حيث تم استئجار أغلب الأحجام الصغيرة منها والمتوسطة وحتى الكبيرة.

وقالوا إن انتخابات هذا العام 2019 ستكون الأقوى والأعلى في طلبات استئجار الخيام، مرجعين السبب إلى ارتفاع عدد أعضاء الهيئات الانتخابية من 224 ألفاً و281 مواطناً ومواطنة إلى 337 ألفاً و738 عضواً خلال الدورة الحالية.

إمكانيات

وتتراوح أسعار التأجير اليومي، للخيام العادية التي تتسع لنحو 150 شخصاً من 6 آلاف إلى 9 آلاف درهم في اليوم، والخيام «الملكية» التي تتسع لنحو 150 شخصاً 10 آلاف إلى 12 ألفاً في اليوم، وخيام «كبار الشخصيات» التي تتسع لنحو 200 شخص من 30 ألفاً إلى 35 ألف في اليوم.

وتتكون الخيام «العادية» من سجاد ومكيفة بالكامل وكراسٍ خشبية، يتم تركيبها خلال 5 ساعات، أما الخيام «الملكية» فهي مزودة بكراسي حفر فاخر مفروشة بالكامل ومكيفة مع ثريات كريستال، فيما تتميز خيام «كبار الشخصيات» بتصميمها الجذاب وهي مزودة بكراسي حفر فاخرة جداً، بالإضافة إلى خيمة استقبال صغيرة وخيمتين للخدمات وإضاءة ثريات كريستال وسجاد راقٍ.

وتأتي هذه الاستعدادات في ظل إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات أحقية المرشحين لخوض الانتخابات في القيام بالحملات الانتخابية وفقاً للضوابط والإجراءات التنفيذية، بحيث يمكن للمرشحين إقامة مقار انتخابية بعد الحصول على موافقة لجنة الإمارة التي يتبع إليها للإعلان عن البرنامج الانتخابي، ومقابلة أعضاء الهيئات الانتخابية الذي يحق لهم التصويت.

اختلافات

من جانبها أشارت إحدى المؤسسات المعنية بخدمات الخيام إلى أنها تمتلك القدرة على توفير جميع أنواع الخيام وبالأحجام التي تناسب المرشحين وفقاً للأعداد المتوقع حضورها، مشيرة إلى أن مساحات الخيام التي تلائم الانتخابات هي التي يبلغ عرضها نحو 20 أو 40 متراً ويتوقف اختيار المرشح لحجم ومساحة الخيمة على مدى شعبيته، والإقبال عليه من جانب من يحق لهم التصويت وأبناء المنطقة التابع لها بالإضافة إلى المكان الذي يرغب في إقامة الخيمة فيه.

ونوهت بأنه من السهل الحصول على خيم خاصة أن موسم التخييم ينشط في الدولة مع نهاية العام، الذي يبدأ اعتباراً من شهر نوفمبر، مؤكدة أن أسعار تأجير الخيام لم تتغير سواء للصغيرة أوالمتوسطة أو الكبيرة.

وأبدت مؤسسة ثانية استعدادها لتأمين إقامة الخيام لأي مرشح يرغب في ذلك وتختلف تكاليف الخيمة حسب المنطقة المراد إقامة الخيمة بها والتجهيزات الداخلية ومتطلبات كل مرشح، حيث تختلف تكلفة الخيمة في أبوظبي عن منطقة مثل غياثي والسلع وغيرها من المناطق التي تقع خارج العاصمة، ويتم حساب بعد المنطقة وادخلها في رسوم التأجير التي قد ترتفع بنسب تتراوح ما بين 5 إلى 15%.

وتوقعت مؤسسة ثالثة أن يكون هناك إقبال كبير من جانب المرشحين على إقامة الخيام والتي لن تقتصر على خيمة واحدة لكل مرشح بل يمكن أن تكون هناك أكثر من خيمة للمرشح الواحد في أماكن مختلفة من مدن ومناطقة الإمارة التي يتبع لها وخاصة في أبوظبي التي تمتد مناطقها الواسعة لتشمل منطقة العين والظفرة حتى يتسنى للمرشحين عرض برامجهم في كل أنحاء الإمارة.

وأوضحت شركة رابعة أنها استعدت لتلبية احتياجات مرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 على مستوى الدولة لإقامة الخيام المختلفة الأحجام والأشكال، وفقاً لحاجة كل مرشح انطلاقاً من خبرتهم في هذا المجال وبعد النجاحات التي حققوها لإقامة خيام مماثلة في كافة المناسبات داخل الدولة وخارجها.

وأضافت أن إقامة خيام الانتخابات ستكون للمرة الرابعة في الإمارات نظراً لكونها رابع انتخابات برلمانية تشهدها الدولة، مشيرة إلى أنها قامت من قبل بإقامة خيام انتخابية لمرشحين لمجلس على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ولديها نشاطات على المستوى الإقليمي من خلال فرعنا هناك.