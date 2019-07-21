اختتام الأسبوع الثالث من ملتقى السمالية الصيفي

المصدر: أبوظبي ـ وام

اختتمت فعاليات الأسبوع الثالث من ملتقى السمالية الصيفي في نسخته الـ26 والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات على جزيرة السمالية ومراكز النادي.

يأتي الملتقى - الذي ينظمه نادي تراث الإمارات - في إطار برنامج النادي السنوي للأنشطة والفعاليات الذي يركز على إقامة الملتقيات التراثية خلال فترة إجازات المدارس بهدف شغل أوقات فراغ الطلبة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وشهدت فعاليات الأسبوع الثالث من الملتقى الذي يستمر حتى 31 من يوليو الجاري نجاحاً لافتاً ولاقت إعجاباً كبيراً من قبل المشاركين، على أن تستكمل مراكز نادي تراث الإمارات فعالياتها للأسبوع الأخير بعدة أنشطة تراثية منوعة ترسم الفرحة على وجوه الطلبة.