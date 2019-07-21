إبراز البصمة المؤسسية لـ«تعاونية الاتحاد» عبر «لينكد إن»

المصدر: دبي - البيان

وقعت تعاونية الاتحاد عقداً مع شركة لينكد إن، لإبراز البصمة المؤسسية لتعاونية الاتحاد من خلال منصة شركة لينكد إن الرقمية وتطبيقها، يأتي ذلك في إطار أهداف التعاونية الاستراتيجية للتحول الإلكتروني بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في العالم الرقمي.

وستقوم شركة لينكد إن من خلال العقد المبرم على تعزيز وجود تعاونية الاتحاد الرقمي من خلال تسليط الضوء على القيم الأساسية للعلامة التجارية والصورة المؤسسية مثل التوطين، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، والمشاريع الجديدة والتوسع والانتشار المستقبلي، ومبادراتها وأنشطتها لإسعاد المتعاملين والموظفين.

استهداف

من جانبه قال عماد راشد مدير إدارة السعادة والتسويق بالإنابة في التعاونية «إن صفحة تعاونية الاتحاد عبر موقع لينكد إن ستساهم بشكل كبير في الوصول إلى الجمهور المستهدف، إلى جانب تعزيز الصورة المؤسسية للتعاونية كمؤسسة ذات سمعة طيبة وجديرة بالثقة لما تقدمه من خدمات عالية الجودة لمتعامليها».

وأضاف «من خلال فهم فوائد لينكد إن للأعمال سيتم تغيير استراتيجية المحتوى لمنصة تعاونية الاتحاد على موقع لينكد إن لتتواءم مع جمهورنا المستهدف وإدارة الموقع بشكل أفضل، موضحاً أن التعاونية تطمح لبناء علاقة متينة مع الجمهور وجذب الأفراد الموهوبين للانضمام لها، ونظراً لأن التوطين هو أحد قيمنا الأساسية، فإن التواجد القوي لعلامة تجارية مهمة كتعاونية الاتحاد على منصة لينكد إن سيساعد قسم التوظيف على الوصول للأشخاص المناسبين لملء الشواغر الوظيفية المطلوبة بشكل أسرع وأفضل».

وقال رجائي الخادم رئيس القطاع العام في لينكد إن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «يربط لينكد إن اليوم أصحاب المهن بأعداد أكثر من أي وقت مضى، مما يثبت أننا الشريك المناسب للمستقبل».