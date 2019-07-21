2850 تشكيلاً ضوئياً تستقبل عيد الأضحى في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تواصل فرق بلدية أبوظبي المتخصصة تركيب الأشكال الهندسية الضوئية المختلفة في شوارع أبوظبي وميادينها وجسورها وساحاتها ومرافقها البارزة، حيث يصل عدد التشكيلات الضوئية البهيجة إلى أكثر من 2850 تشكيلاً ضوئياً متناسقاً ومبتكراً، ابتهاجاً بعيد الأضحى المبارك وتوفير مشهد جمالي يساهم في نشر البهجة والفرح في عاصمة السعادة والاستقرار والازدهار أبوظبي.

وأشارت البلدية إلى أنها منحت جسر المقطع تميزاً وتفرداً في تركيب الزينة كونه معلماً تراثياً قديماً وسمة من سمات أبوظبي، حيث ضمت زينة الجسر أشكالاً ضوئية ضخمة وهي عبارة عن مجسمات لمباخر تراثية ترمز إلى العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة في المناسبات السعيدة، مع اقتران المباخر بكلمات ترحيبية بعيد الأضحى، مما يعطي لهذا المنفذ الحيوي لجزيرة أبوظبي بُعداً جمالياً أخّاذاً ومشهداً من الضياء المعبر عن بهجة العيد.

كما حظيت الطرق والدوارات والجسور بمزيد من التشكيلات المنيرة واتخذت أشكال الدوائر والهالات الضوئية، والفراشات الثابتة والأخرى المتحركة، بالإضافة إلى تشكيلات ضوئية ثلاثية الأبعاد.

وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي، أن لوحة الجمال الضوئي لزينة عيد الأضحى سوف يتم تشغيلها مطلع أغسطس المقبل لتزيد جمال ليل أبوظبي جمالاً وفرحاً وسعادة.