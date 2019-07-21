«كهرباء دبي» تطلق خدمة الاستجابة الذكية للبلاغات الفنية

المصدر: دبي - البيان

أطلق سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، خدمة الاستجابة الذكية للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه، والتي تشتمل على خصائص عدة، منها التشخيص الذاتي للأعطال الفنية داخل المنازل، وتقليص الخطوات اللازمة للتعامل مع البلاغات، ومتابعتها وحلها عبر تطبيق الهيئة الذكي والموقع الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز تجربة المتعامل وكفاءة الخدمات.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعتبر الابتكار ركيزة أساسية في الهيئة، ونحرص على تضمينه في مختلف استراتيجياتنا ومبادراتنا. وانسجاماً مع رؤيتنا كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، تشهد عملياتنا وخدماتنا تطويراً مستمراً ونتبنى ثقافة الابتكار باعتبارها قيمة مؤسسية تسهم في رفع كفاءة وأداء العمل الحكومي، ونحرص على توفير جميع الإمكانات لتعزيز وتطوير القدرات المعرفية والإبداعية للموظفين ضمن بيئة عمل تحفز على الإبداع والابتكار، كما نسعى دائماً للتعرف إلى أفكار وآراء وملاحظات جميع المعنيين للتوصل إلى مبادرات مبتكرة وأفكار إبداعية تسهم في تحقيق سعادة المتعاملين وتخطي توقعاتهم».

أضاف: «نعمل على تطوير الخدمات التي نقدمها عبر رفع كفاءتها وفاعليتها عبر الابتكار. ونعمل على التنسيق مع عدة جهات حكومية لتطبيق التحسينات في إطار مفهوم الحكومة الواحدة. كما نعمل حالياً، بالتعاون مع القطاع الخاص، على تطوير مبادرات الاستجابة للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية، بما يثري تجربة المتعاملين ويوفر وقتهم وجهدهم ويحقق سعادتهم».

وأوضح الطاير أنه: «نعمل على تحديد المبادرات التي من شأنها تحقيق سعادة المتعاملين بالاعتماد على أدوات ابتكارية لفهم وتحليل احتياجات وتوقعات المتعاملين من خلال إشراكهم في الاستبيانات ومجموعات التركيز، وتحليل تقارير الاستجابة، فضلاً عن الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والدروس المستفادة من مخيمات الابتكار والدراسات الاستقصائية حول تجربة المتعاملين، بما يتماشى مع معايير مركز «نموذج دبي» لتحسين الخدمات».

واختتم الطاير بالقول: «نقوم بتطوير ابتكارات ومبادرات نوعية، ودراسة السياق الاستراتيجي لتحسين الخدمات، وتحليل النتائج ذات الصلة بتجربة المتعامل وكفاءة وفاعلية الخدمة، وإعداد خرائط الرحلة الحالية والمستقبلية لخدمات المتعاملين وتحديد المبادرات اللازمة التي تعزز رحلة المتعامل، وتسهم في تطوير كفاءة وفاعلية الخدمات والتجربة الكلية للمتعامل، ومن ثم تنفيذ المبادرات التي يتم تطويرها.

ونعتمد عدداً من الآليات لتطوير المبادرات تشمل استبيانات تجربة المتعامل، وجلسات العصف الذهني مع المعنيين، إضافة إلى هاكاثون الخدمات والذي يستطلع آراء وأفكار المشاركين لتعزيز دور الهيئة كمؤسسة تسهم في تعزيز نمط حياة أكثر سعادة في دبي».