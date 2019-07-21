هيئة أبوظبي للسلامة الغذائية تنجز 292 ألف معاملة ذكية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عن إنجاز 292.056 معاملة للجمهور عبر منظومة الخدمات المقدمة من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني ومراكز خدمة المتعاملين التابعة لها والموزعة على كافة مناطق إمارة أبوظبي، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد المعاملات التي أنجزتها الهيئة عبر التطبيق الذكي والخدمات الإلكترونية نحو 275,764 معاملة بنسبة 94.4% من إجمالي المعاملات التي تم تنفيذها، فيما بلغ عدد الخدمات التي تم تقديمها بشكل مباشر 16.3 ألف معاملة.

وأفاد المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الهيئة، بأن الخدمات المقدمة لمربي الثروة الحيوانية والخدمات الزراعية استحوذت على 95.2% من إجمالي الخدمات المقدمة للمتعاملين، بينما توزع الباقي على مختلف الخدمات الغذائية التي تقدمها الهيئة.

وكشف القاسمي عن تلقي الهيئة خلال النصف الأول من العام الحالي لعدد 6,313 طلبات من المجتمع عبر مركز اتصال حكومة أبوظبي، تنوعت بين بلاغات غذائية وزراعية ومعلومات عامة وطلب خدمة وثناء ومقترحات، بالإضافة إلى طلبات الشكاوى، حيث تركز 90.8% منها حول البلاغات المختلفة والمعلومات وطلبات الخدمات .