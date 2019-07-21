«الأوقاف وشؤون القصّر» تدعم مركز إرادة للعلاج والتأهيل

المصدر: دبي- البيان

قدمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر شيكاً بقيمة 200 ألف درهم لمركز إرادة للعلاج والتأهيل، وذلك بهدف مساعدة المركز على تطوير أقسامه ومعداته بما يحقق الرعاية لمنتسبي المركز، ويحافظ على صحتهم وسلامتهم، ويمنحهم حق العودة لممارسة حياتهم الطبيعية.

حيث قام علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، بزيارة مركز إرادة، وكان في استقباله الدكتور محمد فائق، المدير التنفيذي للمركز، ورافق الأمين العام كل من عمر كلندر، مدير إدارة تنمية الوقف، ومحمد الكمزاري، رئيس قسم العلاقات العامة والتسويق في المؤسسة، والذي بدوره قدم شرحاً وافياً لأهداف المركز ورؤيتها واستراتيجيتها.

وبهذا الخصوص، قال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر: «نحرص في مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر على المشاركة في دعم الجهات المحلية الحريصة على تقديم خدمات الوقاية والتحصين من الإدمان في المجتمع من الآفات التي قد تمسه من إدمان وغيرها في إطار المسؤولية المجتمعية وإسهاماً منا في التكافل الاجتماعي والتواصل مع كافة شرائح المجتمع».