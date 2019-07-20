اختيار دبي مقر دائم للجنة العربية للإعلام الإلكتروني

المصدر: البيان الالكتروني

لاحقاً لإعلان جامعة الدول العربية عن اختيارها لـ دبي عاصمة للإعلام العربي بالقرار رقم 482 الصادر عن إجتماعات مجلس وزراء الاعلام العرب في دورته الخمسين التي إنعقدت منذ أيام في القاهرة، تتوالى النجاحات بإعلان الجامعة العربية عن اختيار دبي مقراً دائماً للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، و في هذا الصدد صرح معالي الوزير المفوض د. فوزي محمد الغويل مدير الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بأن إجتماعات مجلس وزراء الاعلام العرب وضمن البند السابع الخاص باللجنة العربية للإعلام الإلكتروني أصدر قراره رقم 478 المتضمن الموافقة على استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لموقع اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني وأن يكون مقره الدائم في إمارة دبي من خلال مؤسسة وطني الإمارات، مشيراً بأن المجلس قد تقدم بالشكر للمملكة العربية السعودية على جهودها خلال فترة استضافتها لموقع اللجنة وتمت دعوتها للتعاون والتنسيق بهذا الشأن.

و من جهة أخرى تم اعتماد تقرير وتوصيات الحلقة النقاشية البحثية حول مخاطر الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف والإرهاب وتأثيرها على الأمن المجتمعي العربي التي عقدت في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 29 إبريل إلى 1 مايو 2019 بالتنسيق مع الاتحاد العام للمنتجين العرب.

و اختتم معالي الوزير تصريحه متمنياً أن يكون العام 2020 عاماً إعلامياً بامتياز يتم فيه تفعيل دور الإعلام العربي ليأخذ مساحة أكبر وليكون له التأثير الأفضل في الخطاب المؤثر إيجاباً و تفعيل الدور الذي نعول عليه في الحاضر والمستقبل.

مؤسسة وطني الإمارات

و من جهته صرح ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات من مقر إجتماعات الدورة الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب في القاهرة: " إن هذه الاجتماعات للدورة الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب التي تم فيها من خلال مؤسسة وطني الإمارات تقديم ملف طلب اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي 2020 و حرص إمارة دبي على استضافة اللجنة الدائمة للإعلام الإلكتروني إنما هو دليلٌ واضح على جهود كل المخلصين من أبناء هذا الوطن لجعله نموذجاً تنموياً نباهي فيه كل الأمم فهذا ما تعلمناه من القيادة الرشيدة التي زرعت في داخلنا حب العمل والرقي لتحصيل الدرجات الأولى في كل المحافل وبكل المجالات، فإن كلمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، كلمته التي يخلدها التاريخ "لا نرضى إلا بالمركز الأول" هي النهج الذي نسير ونطمح إليه في كل المجالات.

وإننا نرحب بكافة الأخوة مندوبي الدول العربية في دبي لتكون مقراً محفزاً للتشاور والتدارس والتصدي لما ينتج عن الاعلام الرقمي من قضايا تشجع الارهاب وتؤثر سلباً على الأمن المجتمعي العربي. إننا فخورون بإختيار دبي عاصمة للإعلام العربي ولتبقى دائماً دولة الإمارات العربية المتحدة السباقة نحو التميز في كافة المجالات" .