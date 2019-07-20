الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداًغائما جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، يصبح رطبا ليلاً وصباح الإثنين الباكر مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار.

حركة الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 20 - 30 كم/ساعة، تصل إلى 42 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج. بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:42 والمد الثاني عند الساعة 28:03 والجزر الأول عند الساعة 09:56 والجزر الثاني عند الساعة 21:33

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:37 والمد الثاني عند الساعة 00:18 .الجزر الاول عند الساعة 18:55 والجزر الثاني عند الساعة 06:30 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبوظبي 45 32 80 25

دبي 44 33 75 30

الشارقة 44 31 80 30

عجمان 42 32 85 35

أم القيوين 41 31 85 30

رأس الخيمة 41 32 80 35

الفجيرة 35 31 80 55

العين 47 32 65 20

ليوا 48 31 75 15

الرويس 40 27 80 35

السلع 41 28 75 30

دلما 37 30 80 45

طنب الكبرى 36 30 85 55

طنب الصغرى 36 30 85 55

أبو موسى 36 29 80 50