"صحة" تتيح 6 خدمات جديدة عبر تطبيقها الذكي

المصدر: البيان الإلكتروني

حدثت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" تطبيقها الذكي، باضافة 6 خدمات ذكية جديدة للمتعاملين مع منشآتها في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، بهدف التيسير عليهم وانجاز معاملاتهم عن بعد، ومن خلال أجهزتهم الذكية.

ومن الخدمات الجديدة التي أضافتها "صحة" للتطبيق: طلب فحص اللياقة الطبية ما قبل التوظيف، طلب فحص ما قبل الزواج، طلب فحص وقاية، طلب اصدار بطاقة أبشر لأصحاب الهمم أو كبار المواطنين، طلب اصدار بدل فاقد لبطاقة أبشر لأصحاب الهمم أو كبار المواطنين، وفواتير المرضى.

وأكد بدر بدر القبيسي المدير التنفيذي لتقنية المعلومات بالإنابة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"حرص "صحة" على توفير أحدث التقنيات، وتسخيرها لخدمة المتعاملين مع منشآتها الطبية، وعلى الريادة وإدخال علم الذكاء الاصطناعي بشكل شامل في منشآتها الصحية كافة ، وتطوير منظومتها الصحية وفق أعلى المعايير العالمية، إذ تركز "صحة" على تقديم مستوى عالمي من الرعاية والتقنيات والبنية التحتية الطبية، بهدف توفير أفضل النتائج للمرضى.

وقال إن التطبيق الذكي لصحة يشهد اقبالاً كبيراً من قبل المتعاملين إذ استخدمه 183.988 متعاملاً، خلال الفترة من فبراير وحتى نهاية يونيو من العام الجاري 2019، وبلغ عدد المتعاملين الجدد الذين حملوا التطبيق 1022 متعاملاً، منهم 463 حملوه من منصة IOS و559 متعاملاً من منصة اندرويد Android، إذ توفر "صحة" خدمات ذكية لمرضاها عبر تطبيقها للهواتف المحمولة الذكية وموقعها الإلكتروني، حيث يقدم التطبيق العديد من المزايا التي تسهل على المتعاملين تلقي الرعاية الصحية المتميزة.

وأضاف أن التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي تعد قنوات فعالة يمكن تطويعها للارتقاء بخدمات شركة "صحة" بما يرضي ويسعد المتعاملين، وتقوم هذه التقنيات بدور حيوي مهم في تطوير الخدمات الصحية والطبية بما فيها الخدمات الصيدلانية المتعلقة بعملية صرف الدواء بدقة متناهية وسرعة فائقة.

وأوضح أن طلب فحص اللياقة الطبية ما قبل التوظيف يتيح للمتعاملين تقديم طلب للحصول على الخدمة المتمثلة في اجراء فحص طبي مطابق لمتطلبات الصحة والسلامة ويعنى بالمتعاملين والمجتمع المحيط، فيما يتيح طلب فحص ما قبل الزواج للنساء والرجال المقبلين على الزواج اجراء التحاليل المخبرية لتقصي وجود أمراض دم وراثية وغيرها من الأمراض المعدية، بغرض الحصول على المشورة الطبية بشأن احتمالية نقل تلك الأمراض للشريك عند الزواج أو الأطفال مستقبلاً وتوفير الخيارات والبدائل للتخطيط لمستقبل صحي.

أما طلب فحص وقاية، فيتيح للمتعاملين طلب إجراء برنامج فحص وقاية والذي يوفر نمط حياة صحي وحيوي للأسر، في حين يتضمن طلب اصدار بطاقة أبشر لأصحاب الهمم أو كبار المواطنين إصدار بطاقة أبشر لهاتين الفئتين، بهدف تسهيل زيارة المنشآت الصحية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" وتمنحهم أولوية الحصول على الخدمات في العيادات الخارجية والصيدلية والأشعة وغيرها من الخدمات الطبية، كما يمكنهم من تقديم طلب اصدار بدل فاقد لبطاقة أبشر لأصحاب الهمم أو كبار المواطنين وذلك في حال فقدان بطاقة أبشر الخاصة بهم، لأي سبب كان، إذ يتم اصدار بطاقة جديدة لأولئك المتعاملين من خلال التواصل مع قسم علاقات المتعاملين في المنشأة الصحية بعد التحقق في النظام من صحة البيانات ذات الصلة.

ومن الخدمات الجديدة التي أتاحتها شركة "صحة" عبر تطبيقها الذكي فواتير المرضى والتي تتيح لهم استعراض فواتير الخدمات الطبية والمستلزمات والعلاجات المقدمة في كل زيارة للمنشآت الصحية التابعة لشركة "صحة" وتاريخ المدفوعات (الفواتير) من خلال بوابة المريض الذكية الخاصة بشركة "صحة".

ويتيح التطبيق الذكي لشركة "صحة" الدخول بطريقة ذكية وآمنة توفر الحماية لمعلومات المستخدم، وذلك من خلال بصمة الأصبع، أو الرمز المروري ، أو رقم الهوية أو رقم الهاتف الذكي فمن خلال الدخول الذكي لا داعي لتعبئة البيانات الشخصية كل مرة، مما يسرع ويسهل بشكل كبير الحصول على الخدمات، وحجز موعد بكل سهولة ويسر ومتابعة المواعيد وطلبها أو إعادة جدولتها.

ويتضمن تطبيق "صحة" الذكي بيانات المريض، نتائج التحاليل، الأشعة، القياسات، الحساسية، تغيير طبيب الأسرة، والمحافظة على الصحة من خلال الفحوصات الدورية، ويوفر العديد من المزايا التي تسهل على المتعاملين تلقي الرعاية الصحية المتميزة، منها إضافة خاصية البحث عن طبيب بحسب المدينة أو التخصص الطبي أو اسم المنشئة الطبية، والبحث عن منشأة والأدوية والتطعيمات والسجل الطبي والوثائق والتقارير.

كما يوفر التطبيق العلامات الحيوية، والمواد التعليمية الخاصة بالمريض، الزيارات، ومؤشر السعادة، وامكانية استطلاع آراء المتعاملين في الخدمات التي تقدمها منشآت صحة، والأسئلة الشائعة.