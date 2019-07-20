شرطة عجمان تنظم ورشة عمل «اليوم والغد» للجالية الهندية

المصدر: عجمان - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان ورشة عمل «اليوم والغد» بهدف تطوير الخدمات، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة .

وقال الرائد د. محمد بن هزيم السويدي رئيس قسم إسعاد المتعاملين بشرطة عجمان أن الورشة جاءت للتعرف على احتياجات المتعاملين الفعلية وتلبيتها بالشكل الذي يضمن سعادتهم، وفتح مجالات للحوار لبناء ثقة فريدة تكون فيها معايير التميز المبتكرة في الخدمات الحكومية بالتركيز على المتعامل.

وتضمنت الورشة تطوير مستقبل الخدمات للمتعاملين وفق معايير الإبداع والابتكار، واستهدفت الجالية الهندية بزيارة الجمعية الهندية بإمارة عجمان بحضور عبد الرحمن سالم السويدي الرئيس الفخري للجمعية الهندية وسنجيب كومار نائب القنصل العام.