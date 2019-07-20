«إسعاد» تضم مطاعم «العبار إنتربرايسس» إلى خياراتها

المصدر: دبي-البيان

وقعت لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي، اتفاقية مع مجموعة مطاعم «العبار إنتربرايسس» تنضم الأخيرة بموجبها إلى الخيارات التي تقدمها بطاقة «إسعاد» لحامليها، موفرة بذلك خصماً بقيمة 20%.

وقع الاتفاقية من طرف مجموعة مطاعم «العبار إنتربرايسس» تيرون ريد، المدير التنفيذي للمجموعة، ومن طرف لجنة بطاقة إسعاد منى العامري، رئيس اللجنة، وبحضور عدد من الأفراد من كلا الجانبين.

ويشمل الخصم الذي توفره المجموعة، إجمالي الفواتير لكافة المطاعم التي تضمها وهي: (أنجلينا كافيه، تو في سيمفوني كافيه، كرك هاوس، سوشل هاوس، ذا ووركس، سبون كاندي، ماركيت ريستوران، يوجارت لاند، جيا ريستورانت، جريت بيبكورن)، وبالمقابل تلتزم لجنة بطاقة «إسعاد» بالتسويق والإعلان للمجموعة في موقعها الإلكتروني وعبر منصاتها الإعلانية، بالإضافة إلى إرسال العروض إلى جميع حاملي بطاقة «إسعاد».

وقالت منى العامري، إن أعضاء لجنة بطاقة إسعاد يسعون بشكل دائم إلى إضفاء البهجة والسرور على حاملي البطاقة، وذلك من خلال اختيار الوجهات المتنوعة ومن مختلف القطاعات السياحية والترفيهية والصحية، وقطاع المطاعم والحصول على عروض جيدة وحصرية .