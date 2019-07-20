«مركز الراشدية» يكرّم سائق أجرة سلم حقيبة تحوي 21 ألف دولار

المصدر: دبي - البيان

كرم العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية في دبي، سائق سيارة أجرة من الجنسية الباكستانية لأمانته وحسن تصرفه، وذلك بعد أن عثر على حقيبة داخل السيارة تحتوي على 21 ألف دولار، وهاتف نقال، ووثائق سفر خاصة بعائلة سائحة دنماركية من أصول عربية، وسلمها للمركز.

وتقدم العميد آل مالك بالشكر الجزيل إلى السائق شفافت خان عبد الرشيد، مشيداً بأمانته وحسن تصرفه، مؤكداً في الوقت ذاته أن التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على زيادة الوعي في المجتمع حول التعامل مع المعثورات والأموال المفقودة، وفي إطار الحرص على بناء حلقة تواصل مع أفراد المجتمع لأنهم شركاء في تحقيق الأمن والسعادة.

وسلم العميد آل مالك، شهادة تقدير وهدية عينية إلى السائق بحضور العائلة الدنماركية في مركز شرطة الراشدية.

من جهته عبر حسني السعدي والد العائلة الدنماركية عن بالغ شكره وامتنانه لشرطة دبي .