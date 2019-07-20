دائرة السياحة تطّلع على مهام الأدلة الجنائية في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل العميد خبير أول أحمد مطر المهيري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي بالنيابة، وفداً من دائرة السياحة والترويج التجاري في دبي برئاسة الميرا عبد الرؤوف، للاطلاع على المهام والأعمال والاختصاصات التي تقوم بها الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ودورها في الكشف عن الجرائم وتوفير الأدلة المادية للجهات القضائية لتحقيق العدالة.

وفي بداية اللقاء، رحب العميد المهيري بالوفد الضيف، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على التعاون والشراكة مع مختلف القطاعات على مستوى الدولة بما يسهم في خدمة الوطن وتبادل الخبرات العلمية والعملية، منوهاً بأهمية بناء الشراكة الفعالة بين شرطة دبي ودائرة السياحة والترويج التجاري في مختلف المجلات .

وقال: إن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لها تجارب متميزة ورائدة في تعاونها مع دائرة السياحة في استضافة مؤتمرات عالمية، ومن ذلك المؤتمر الثالث والعشرون للأكاديمية الدولية للطب الشرعي والذي عقد في العام 2015، بالإضافة إلى مشاريع كثيرة مستقبلية مشتركة بشأن استقطاب المؤتمرات العالمية، لتكون بذلك إمارة دبي هي الوجهة، والقيادة العامة لشرطة دبي هي الراعي الرسمي و المستضيف لهذه الملتقيات.