عبد الله المري: شرطة دبي تهتم بالجاليات وتوفر الخدمات اللازمة لهم

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في مقر القيادة العامة، عدداً من السفراء والقناصل الجدد لدى الدولة، وهم السفير كريشنا براساد، سفير النبيال، ولي شيوي هانغ، القنصل العام الصيني، وميبواج دانانسير، القنصل العام الكاميروني، وغانم أحمد يحيى، القنصل العام السوداني بالإنابة، وعساف ضومط، القنصل العام اللبناني.

وأحمد أمجد علي، القنصل العام الباكستاني، الذين قدموا للسلام بمناسبة تسلمهم مهام منصبهم كسفراء وقناصل لبلادهم لدى الدولة، بحضور العميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، والعميد عبد الرحيم بن شفيع، مدير مركز شرطة البرشاء.

والعميد أحمد بن غليطة، مدير مركز شرطة الرفاعة، والمقدم طارق هلال السويدي، ضابط الشؤون الدبلوماسية في شرطة دبي.

ورحب اللواء عبد الله خليفة المري بالسفراء والقناصل، متمنياً لهم طيب الإقامة والتوفيق والسداد في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدانهم في مختلف المجالات، مؤكداً أنهم سيجدون كل التعاون لتسهيل مهامهم في أداء عملهم.

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري خلال اللقاء حرص القيادة العامة لشرطة دبي الاهتمام بكافة الجاليات المقيمة على أرض الإمارة، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، والحياة الكريمة للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة، كما أنها تفتح أبوابها لكل المقيمين.

مشيراً إلى احتضان الإمارات لنحو 220 جنسية يعيشون في سلام اجتماعي وراحة واستقرار لا مثيل له على مستوى العالم، وهذا يعد إنجازاً يضاف إلى الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة، لأن الجميع يعمل في كل المؤسسات على قلب رجل واحد، مؤكدا أن القيادة الرشيدة منحتنا كل الثقة وزرعت في قلوبنا الحكمة والعدل وحب الخير، وانطلاقاً من تلك المبادئ الإنسانية الراقية نعمل جميعاً في منظومة متكاملة متوائمة.

وفي ختام اللقاء تبادل اللواء عبد الله خليفة المري، الدروع التذكارية مع السفراء والقناصل بمناسبة زيارتهم التي تأتي في إطار الزيارات الرسمية التي تقوم بها الهيئات الدبلوماسية للقيادة العامة لشرطة دبي، متمنيا لسعادتهم دوام التوفيق في مهامهم بالدولة.