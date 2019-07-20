أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة في العين

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

غطت الغيوم الركامية سماء مدينة العين الخضراء ظهر أمس وتحديداً في الساعة الواحدة والنصف، الأمر الذي أدى إلى هطول أمطار غزيرة ومتوسطة وذلك على عدة مناطق في مدينة العين وهي هيلي والقطارة والصاروج وجبل حفيت وطريق الوقن وزاخر والفوعة وصاع وأم غافة، وقال راشد العوضي مُتنبئ جوي في المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في حديثه لـ«البيان»

: «إن سقوط الأمطار على مدينة العين كان بسبب منخفض جوي على السطح أدى إلى تشكل سحب ركامية في مناطق شرق مدينة العين والمرتفعات. وبدأ سقوط الأمطار في فترة الظهيرة واستمرت إلى الفترة المسائية، وهناك أيضاً فرصة لسقوط الأمطار في يوم السبت بسبب السحب الركامية».

ومن جانب آخر شهدت المناطق البرية والمرتفعات الرملية في مدينة العين إقبالاً كبيراً من جانب العائلات وذلك للاستمتاع بأجواء الطقس عقب هطول أمطار الخير التي غمرت المدينة الخضراء وذلك لقضاء أمسية سعيدة مع بشائر الرحمة والخير. داعين الله عز وجل أن يستمر هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة .

وذلك لترتوي الأرض وتزدهر بالخير، إضافة إلى إدخال الفرحة والبهجة على الجميع، مثمنين الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالعين لتوفير كافة إجراءات الأمن والسلامة على جميع الطرقات بمدينة العين، وذلك لمواجهة كافة الحالات الطارئة.