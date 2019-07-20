سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده للرئيس الموريتاني

المصدر: نواكشوط - وام

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط، السفير حمد غانم حمد المهيري الذي قدم أوراق اعتماده بصفته سفيراً للدولة فوق العادة وكامل السلطة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وتناول الرئيس الموريتاني - خلال اللقاء - علاقات التعاون والأخوة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة. من جانبه نقل السفير حمد غانم حمد المهيري تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم للرئيس وشعب موريتانيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.