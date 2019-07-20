%6.1 نمو سكان دبي في النصف الأول من العام الجاري

المصدر: دبي - وائل نعيم

أظهرت أحدث التقارير الإحصائية الديموغرافية الصادرة بنهاية الربع الثاني من عام 2019 عن مركز دبي للإحصاء، أن سكان إمارة دبي المقيمين إقامة معتادة فيها، بلغ 3 ملايين و272 ألفاً و415 نسمة، بزيادة مقدارها 192 ألفاً و250 نسمة مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2018، حيث كان عدد سكان الإمارة يبلغ حينها 3 ملايين و80 ألفاً و165 نسمة، بمعدل نمو بلغ 6.1% خلال الفترة المشار إليها.

وبحسب مركز دبي للإحصاء، فإن عدد الذكور بنهاية الربع الثاني من عام 2019 بلغ حوالي 2 مليون و277 ألفاً و290 نسمة وبنسبة بلغت 69.6% من إجمالي سكان الإمارة، فيما بلغ عدد الإناث 955 ألفاً و125 نسمة بنسبة بلغت 30.4%، في حين بلغ عدد الذكور بنهاية الربع الثاني من العام الماضي حوالي 2 مليون و155 ألفاً و115 نسمة، وبلغ عدد الإناث 925 ألفاً و50 نسمة.

وفي إطار آخر كشف بيانات مركز دبي للإحصاء، فإن عقود الزواج في دبي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يونيو الماضي بلغت 2339 عقداً، وبلغت شهادات الطلاق في الفترة نفسها 639 شهادة.

ووفقاً لبيانات مركز دبي للإحصاء، فإن عقود الزواج تضمنت 1506 عقود زواج بين غير مواطن وغير مواطنة، و479 عقد زواج مواطنين من مواطنات، و279 بين زوج مواطن وزوجة غير مواطنة، و74 عقد زواج المواطنات من زوج غير مواطن. وأما شهادات الطلاق فتضمّنت 401 شهادة طلاق بين زوج غير مواطن وزوجة غير مواطنة، و144 شهادة طلاق بين زوج مواطن وزوجة مواطنة، و67 شهادة طلاق بين زوج مواطن وزوجة غير مواطنة، و27 شهادة طلاق بين زوجة مواطنة وزوج غير مواطن.