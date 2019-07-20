مستويات قياسية في تدفق الزوار الصينيين للإمارات

المصدر: ■ دبي - لؤي عبدالله

تشهد أعداد الزوار الصينيين في الإمارات نمواً بمعدلات قياسية بعد أن اتخذ البلدان إجراءات ساهمت في تعزيز العلاقات السياحية والاقتصادية بين البلدين.

والتي كان من أهمها اعتماد قرار منح الزوار الصينيين تأشيرة دخول إلى الإمارات بمجرد وصولهم إلى المطارات، بالإضافة قيام السلطات الصينية بإعفاء الإماراتيين من تأشيرة الدخول المسبقة.

وتعتبر الصين واحدة من أكبر 10 أسواق مصدرة للزوار إلى الإمارات، حيث يستفيد عدد متزايد من الزوار الصينيين من إجراءات الحصول على تأشيرات دخول عند الوصول لأي من منافذ الإمارات. وبلغ عدد الزوار إلى دبي خلال الربع الأول من العام الجاري 4.7 ملايين زائر، من بينهم 292 ألف زائر من الصين، بزيادة 13% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

مكانة متميزة

وقال خبراء في قطاع السياحة والسفر، إن الإمارات نجحت في تعزيز مكانتها في السوق السياحي الصيني، نتيجة لمجموعة من العوامل، منها تنوع المنتج السياحي الذي تقدمه ونجاح الإمارات في استقطاب الشركات الصينية للمشاركة في المعارض المحلية.

إضافة إلى استضافة المؤتمرات والاجتماعات العالمية لهذه الشركات، كما لعب قرار مجلس الوزراء منح تأشيرات دخول من مطارات الدولة للزوّار من الصين دوراً كبيراً في تدفق الوفود السياحية الصينية إلى دبي.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، يعد السوق الصيني من الأسواق المهمة جداً بالنسبة لنا، ويرفد دبي بأعداد متزايدة من السياح، حيث تحتل الصين مكانة بارزة ضمن قائمة الدول العشر المصدرة للسياح إلى دبي، مشيراً إلى أن سياحة دبي تسعى باستمرار إلى تكثيف الحملات الترويجية في هذا السوق الضخم، سواء من خلال توقيع اتفاقيات التعاون، أو تفعيل مكاتبها المتواجدة هناك.

وأضاف كاظم أن هناك جهوداً مكثفة تقوم بها دائرة السياحة والتسويق التجاري في مختلف الأسواق لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار وتحقيق استراتيجيتها السياحية، ومن هنا كان الهدف من تكثيف حملتنا في السوق الصيني، مشيراً إلى أن الزيارات واللقاءات مع أصحاب القرار في السوق الصيني تستهدف زيادة وتفعيل التعاون القائم بين دبي للسياحة والقطاع الخاص في الصين، ولا سيما هواوي وتينسنت.

وقال كاظم إن المزيج الثري الذي تمتلكه دبي من مراكز تسوق وفنادق ومعالم سياحية عالمية المستوى قد ساهم في زيادة إقبال السياح الصينيين على اختيار دبي وجهة سياحية، وهذا ما ينعكس في إحصاءات تعداد الزوار القادمين من الصين إلى دبي.

ومن المتوقع أن تلعب الصين دوراً مركزياً في تحقيق استراتيجية دبي السياحية، وتسعى دبي للاستفادة من هذه السوق المزدهرة من خلال توفير خدمة الحصول على تأشيرة الدخول عبر الإنترنت للسياح الصينيين، إلى جانب توفير الرحلات الجوية المباشرة والعديد من المرافق الترفيهية المزودة بموظفين يتحدثون اللغة الكانتونية ولغة الماندرين.

ارتفاع الرحلات

من جهته، قال سعيد العابدي رئيس «العابدي القابضة» التي تعتبر الممثل الحصري لشركة «تشاينا إيرلاينز» الصينية، والتي تسير 4 رحلات أسبوعياً بين الصين والإمارات، إن متوسط إشغال رحلات شركة «تشاينا إيرلاينز» بين الصين ودبي يصل إلى نحو 80%، في حين يرتفع خلال أعياد رأس السنة الصينية ليصل إلى 100%.

وأضاف العابدي أن تطور العلاقات الثنائية بن البلدين على كل الصعد لعب دوراً كبيراً في نمو عدد السياح الصينيين القادمين إلى الإمارات.

مشيراً إلى أن الإمارات ليست فقط وجهة سياحية نهائية للصينيين، لكن هناك أعداداً كبيرة من المسافرين الصينيين تمر عبر مطارات الدولة وخاصة مطار دبي عن طريق رحلات الترانزيت أثناء السفر إلى أوروبا، وبعضهم يمكث في دبي لمدة ليلتين أو 3 ليالٍ سياحية قبل المغادرة إلى الوجهة النهائية.

جهود

ودشنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي 6 حملات ترويجية شارك فيها 187 مليون شخص و171 شريكاً تجارياً في 34 مدينة في البر الصيني الرئيسي و14 شريكاً تجارياً في تايوان وهونغ كونغ.

وبلغ إجمالي عدد السياح الصينيين الذين زاروا دبي خلال السنوات الخمس الأخيرة 2.352 مليون زائر، حيث ارتفعت أعداد الزوار من 248 ألفاً في 2013 إلى 764 ألفاً بنهاية العام الماضي بنمو 208%، بحسب بيانات صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.