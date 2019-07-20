تفاعل عربي واسع مع وسم «دبي_عاصمة_ الإعلام_العربي»

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

واصل المغردون تفاعلهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع وسم #دبي_عاصمة_الإعلام_العربي، وذلك احتفاءً باختيار دبي عاصمة الإعلام العربي لعام 2020.

وقال مغردون: «مبروك لدانة الدنيا هذا الاستحقاق، تستحق دبي أن يتم اختيارها فهي رائدة في صناعة الإعلام وداعمة للإعلاميين على اختلاف لغاتهم وجنسياتهم، منها تطلق مئات الإذاعات والقنوات للعالم لتنقل الصورة والصوت والثقافة بحسب ما يحتاجه المتلقي، بشفافية ومصداقية». وأشاروا إلى أن دبي قدمت وصفة إعلامية عربية من خلال مبادراتها ونهجها.

وفي هذا السياق، قال مغرد: «استحقت دبي أن تكون عاصمة الإعلام العربي لأسباب عديدة منها احتضان دبي للقيادات الإعلامية العربية الشابة من خلال برنامج يهدف للارتقاء بخبرات المواهب الإعلامية الشابة والمؤثرين، وصقل مهاراتهم للمساهمة في تأسيس منظومة إعلامية متكاملة وإيجابية»، ودوّن آخر قائلاً: «تظل دبي حبيبة إلى القلب ومصدر إدهاش وفخر لكل عربي، ويظل حاكمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مثالاً للفارس العصري الذي بنى مجداً تتغنى به الأجيال»، ودوّن آخر:

«الشامخات جبال يصعب تسلقها ولكنكم بالعمل الدؤوب وصلتم إليها بجدارة واستحقاق، هنيئاً لكم الإنجاز»، وجاء في تدوينة أخرى: «دبي تحدث الفرق دائماً في الوطن العربي، تدعم كل المجالات، وتتبنى المهارات والكفاءات لذلك ليس غريباً اختيار دانة الدنيا لهذا العرس الإعلامي»، وعلق أحدهم: «اختيار صادف أهله، دبي تقود قاطرة الإعلام العربي وتطلق رسالة التسامح عبر قنواتها للعالم».

وعلق مغرد قائلاً: «دبي هي الأولى وستبقى على مستوى الخدمات التي تقدمها للعالم، وأفضل مدينة بالعالم العربي»، وعلق آخر: «دبي عاصمة كل تقدم وعلم وليس عاصمة الإعلام فقط، ولا تنحصر بشيء خاص أو معيّن، دبي هي مصدر علم التطور والحداثة العالمية فهي الأولى ولن يكون لها منافس»، وكتب مغرد: «عمار الإمارات أخبار سارة بين الفينة والأخرى، نتاج عمل دؤوب لقادتنا».

وقال مغرد: «ألف مبروك وهذا ليس الإنجاز الأول الذي حققته دبي ودولة الإمارات، فهناك إنجازات عظيمة قامت بها الإمارات طبعاً لوجود الرجل المناسب في المكان المناسب»، ودوّن أحدهم قائلاً: «لقب تستحقه ورمزية عالمية تليق بها، فدبي لوحة مضيئة في معرض الفخامة والرقي والتميز».