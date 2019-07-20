إعلاميون: ترجمة حقيقية لمنهجية الإبداع المتبعة في العمل الإعلامي

المصدر: دبي، أبوظبي - مرفت عبد الحميد، غسان خروب، فادية هاني، عبير يونس

عبّر إعلاميون عن سعادتهم وفخرهم باختيار مجلس وزراء الإعلام العرب، مدينة دبي عاصمةً للإعلام العربي لعام 2020، مؤخراً، في تأكيد للدور المهم الذي تؤديه الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، كحاضنة للإعلام العربي والدولي، وتقديراً للمكانة الإعلامية المتميزة التي بلغتها المدينة.

كما عدّوها ترجمة حقيقية لمنهجية الإبداع المتبعة في دبي، والمنبثقة عن رؤية ثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

قلب التسامح

ورأى الشاعر والكاتب الصحافي حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، رئيس مجلس اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة، متقدمة في مجال الإعلام، فمثلما يُعرف عن الإمارات تقدمها في المجال الاقتصادي، يتماشى المشروع الإعلامي فيها مع ذلك التقدم».

وقال الصايغ: «إن إعلان مجلس وزراء الإعلام العرب دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020، يعكس نظرتهم إلى دبي التي تقع في قلب الإمارات، وهي اسم بات معروفاً عالمياً».

وأضاف: «بحسب المؤشرات التنافسية العالمية، تشير الاستطلاعات إلى أن دبي وجهة مفضلة للشباب العربي وللشباب من أنحاء العالم، وهي مكان مفضل لمن يعيشون فيها، فهي في قلب دولة التسامح والانفتاح على العالم، وكل هذا جعلها مؤهلة أن تكون عاصمة للإعلام العربي».

وأوضح الصايغ: «علينا ألا ننسى أن أهم المنتديات الإعلامية تقام في إمارة دبي، وأن دبي هي الأولى والوحيدة التي خصصت جائزة للصحافة العربية، وكرمت منذ إطلاقها مئات الإعلاميين العرب». وأضاف: «كل هذا يؤهل دبي أن تكون عاصمة للإعلام العربي 2020، بالتزامن مع إكسبو 2020».

وتابع: «سيكون هذا بمنزلة النافذة في احتفالاتنا عام 2021 بمرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ولدينا في تلك الاحتفالية ملفات كثيرة، منها ملف الإعلام، الذي أهَّل دبي عاصمة للإعلام العربي، ما يبرهن على أننا من المتقدمين إعلامياً على مستوى الوطن العربي».

جهود مشتركة

وبدوره، قال محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أبناء الإمارات: «يعد هذا الاختيار ثمرة لجهود الإمارات في قطاعات كثيرة، ومنها القطاع الإعلامي، ولجهود إمارة دبي تحديداً». وأضاف: «تعتبر دبي مكاناً يجتمع فيه الإعلاميون في كل سنة، من خلال مبادرات ومشروعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، المتعددة، التي يطلقها سموه».

وأوضح: «إن اختيار دبي عاصمة للإعلام، يعتبر تتويجاً للجهود التي قام بها المجلس الوطني للإعلام، خلال اجتماع وزراء الإعلام العرب في الدورة الـ 50 في القاهرة. وقد كان جميع الموجودين مرحبين باختيار دبي من عاصمة للإعلام العربي».

وتابع الريسي: «لولا اهتمام القيادة الرشيدة بالإعلام، لما اختيرت دبي عاصمة للإعلام العربي. ويأتي الاختيار متزامناً مع مرحلة مفصلية، وهي إكسبو 2020، وهو ما يجعل هذا فرصة لإيصال الصوت إلى العالم».

رؤية القيادة

ومن جهته، صرح الكاتب محمد شعيب الحمادي رئيس الهيئة الإدارية لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، فرع أبوظبي، بقوله: «معتادون في الإمارات على أن تكون دولتنا في الريادة وفي القمة.

وهذا الشيء لم يأتِ من فراغ، وإنما بجهود قيادتنا الرشيدة، التي أوصلت الإمارات إلى المراتب العليا». وأضاف: «اعتدنا من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن يضع لنا الرؤية، ونحن كلنا جنود لتنفيذ هذه الرؤية».

ورأى الحمادي أن هذا الاختيار لم يأتِ من فراغ، وإنما من تكاتف كل الإعلاميين، والمضي قدماً لتحقيق أهداف الدولة. وقال: «الشكر الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على اهتمامه ووصولنا إلى هذا المكان». وأضاف: «نشكر كل من ساهم، سواءً بكلمة أو عمل أو فريق عمل في هذا المجال، ونقول سنواصل بمشيئة الله تسلق القمم في كل المجالات».

مكانة

وإلى ذلك، قال الإعلامي سليمان الهتلان، الرئيس التنفيذي لـ «هتلان ميديا»: «تستحق دبي هذه المكانة، خصوصاً أن قيادتها ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وكانت، وما زالت، سباقة في بناء منظومة جاذبة للمؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، عبر الكثير من المبادرات، بدءاً بالمدينة الإعلامية، ومنتدى الإعلام العربي، ومؤتمرات وفعاليات خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وكذلك منظومة قوانين وأنظمة إعلامية، أعطت للمؤسسات الإعلامية العربية والعالمية الموجودة فيها، مساحة جيدة للعمل، وتغطية أحداث المنطقة كلها». وأكد الهتلان أنه ليس بالغريب أن يعلن مجلس وزراء الإعلام العربي، دبي، عاصمة للإعلام العربي لعام 2020، لما تمتاز به الإمارة خاصة، والإمارات عموماً، من مناخ إعلامي وفكري، مع استقرار سياسي ونهضة تنموية.

نتيجة طبيعية

إلى ذلك، قالت هناء حمزة رئيسة التحرير ومديرة البرامج في قناة «سي إن بي سي عربية»: «كرست دبي نفسها عاصمة للإعلام العربي عبر جذبها أبرز وسائل الإعلام العربية والعالمية من خلال تأسيسها لمدينة دبي للإعلام واحتضانها لمنتدى الإعلام العربي على مدى سنوات طويلة، وإطلاقها جائزة الصحافة العربية، إضافة إلى تنظيم نادي دبي للصحافة ورش تدريب للصحافيين المتخصصين».

وأضافت: «جاء اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي نتيجة طبيعية لجهد مزمن وطويل في جذب وسائل الإعلام والصحافيين عبر تقديم خدمات عالية الجودة، وتوفر تقنيات عصرية من جهة، وطرح القضايا الصحفية المهمة وفتح باب النقاش فيها، ومكافأة البارزين والمجتهدين والمبدعين، وتدريب جيل جديد من الصحافيين، وكالعادة تنتزع دبي ألقابها بجدارة، فهنيئاً للصحافة العربية اختيار مدينة بحجم هذه الإمارة وطموحها عاصمة لها».