«أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» تعرّف بمراحل إنتاج التمور

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مؤخراً، محاضرتين تعريفيتين في مجلس سالم بن كنيبة الراشدي في أبوظبي، ومجلس مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بعنوان «خدمات النخيل».

وذلك بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، قدمها مبارك علي المنصوري المدير التنفيذي للشؤون الزراعية والتطوير بالهيئة، والمهندس منصور إبراهيم المنصوري، بحضور عدد من رواد المجالس، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع كافة شرائح المجتمع والارتقاء بالوعي المجتمعي بمجالات عملها، وتعريف المزارعين بأفضل ممارسات العناية بأشجار النخيل، ومراحل عملية زراعة وإنتاج التمور.

وتناولت المحاضرات دليل الممارسات الجيدة لإدارة أشجار النخيل وأفضل طرق ووسائل العناية بأشجار النخيل كالتسميد والري ومتوسط الاحتياج اليومي للنخيل من المياه في أشهر السنة المختلفة، والتعريف بالسبل والآليات الأمثل للوقاية من الآفات ومكافحتها، إلى جانب إطلاعهم على إنجازات الهيئة الخاصة ببرنامج المكافحة المتكاملة لآفات أشجار النخيل، وأهم التقنيات الحديثة التي تتبناها في سبيل مكافحة هذه الآفات والحد من تأثيرها البيئي والاقتصادي على المزارع.

كما تعرف الحضور على مراحل عملية زراعة وإنتاج التمور والطرق الأمثل للتعامل معها بداية من التنبيت اليدوي أو الآلي والتكميم أو التكييس والتفريد والتحدير مروراً بمرحلة جني الثمار وتجفيفها وصولاً إلى التخزين الآمن لها والتصنيع والتعبئة، لضمان زيادة الإنتاج والوصول إلى ثمار ذات جودة عالية، بما يحقق عائداً اقتصادياً مجدياً للمزارع، ويعزز صدارة الدولة في إنتاج التمور.

وتعرف المزارعون على أهمية التطبيق الزراعي الذي أطلقته الهيئة مؤخراً عبر متاجر التطبيقات للهواتف الذكية باسم«دليل الإرشاد الزراعي»، ودوره في توجيه المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بشكل خاص وأفراد المجتمع بشكل عام لأفضل الممارسات ذات الصلة بالزراعة والإنتاج الحيواني والرفق بالحيوان، إلى جانب أهميته في التشجيع على ثقافة الزراعة المجتمعية، باعتباره مرجعاً مهماً لمعرفة أفضل المحاصيل الزراعية والشتلات التي تلائم مناخ الدولة.