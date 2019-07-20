سفير الدولة يستعرض الفرص الاستثمارية أمام مسؤولين باكستانيين

استعرض حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية خلال لقاء مع رئيس حكومة إقليم السند وحاكم الإقليم المشاريع الاستثمارية والتنموية والإنسانية والخيرية التي تنفذها الإمارات في الإقليم، مستعرضاً الفرص الاستثمارية في دولة الإمارات والتسهيلات والحوافز التي تقدمها للمستثمرين وذلك خلال جولة لبعض المؤسسات المالية في كراتشي.

وأكد خلال لقائه مراد علي شاه، رئيس حكومة إقليم السند وعمران إسماعيل، حاكم الإقليم حرصه الدائم على متابعة كل التفاصيل المتعلقة بهذه المشاريع التي تشكل قطاعات مهمة وحيوية في مجالات الاتصالات والزراعة والمياه والطيران والأعمال المصرفية والعقارية وإدارة الموانئ، إلى جانب قطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة، والنظيفة، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية والتزام الإمارات بتنفيذ مشاريعها الاستثمارية والتنموية والإنسانية والخيرية في إقليم السند.

من جانبهما أشاد المسؤولان الباكستانيان بتطور العلاقات بين البلدين على المستويات كافة متمنيين للإمارات قيادة وحكومة وشعباً المزيد من التقدم والازدهار. من جهة أخرى أعلن الزعابي أنه جاري العمل على وضع اللمسات والتجهيزات الأخيرة لافتتاح مركز لتسهيل التأشيرات لدولة الإمارات في إسلام أباد وكراتشي قريباً. كراتشي - وام

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