شرطة عجمان تعزز ثقافة موظفيها بقواعد السلوك

المصدر: عجمان ـ البيان

نظم قسم الشؤون القانونية في القيادة العامة لشرطة عجمان وبالتنسيق مع قسم أمن القيادة والانضباط ورشة عمل حول المخالفات المسلكية، بحضور ضباط وضباط الصف والأفراد من منتسبي القيادة العامة لشرطة عجمان، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز الأمن والأمان.

قدم الورشة النقيب عبد الله صالح الظاهري رئيس قسم الشؤون القانونية بالإنابة ومدير فرع شؤون القضايا، والملازم أول محمد سيف الكعبي من قسم أمن القيادة والانضباط، تحدث خلالها عن إرساء دعائم ثقافة احترام القوانين .

كما تطرق الملازم أول محمد سيف الكعبي إلى ضرورة الالتزام والتقيد بالسلوك والأخلاقيات الشرطية والقيم المؤسسية لمنتسبي وزارة الداخلية، لعكس الصورة الإيجابية لأجهزة الشرطة بما يعزز الأمن ويدعم ثقة الجمهور.