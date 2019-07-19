بالفيديو.. أمطار الخير على مدينة العين

شهدت مدينة العين اليوم سقوط أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، وتميل درجات الحرارة للارتفاع ويصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد الباكر مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.
أمطار غزيرة على مدينة #العين#أمطار_الخير#أمطار_الإمارات— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 19, 2019
تصوير- عمران خالد#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pmUOV7lQ9Y
مركز الأرصاد: #أمطار_الخير على مدينة #الفوعة في #العين#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/hdc4bOQCNb— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 19, 2019