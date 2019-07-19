بالفيديو.. أمطار الخير على مدينة العين

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت مدينة العين اليوم سقوط أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، وتميل درجات الحرارة للارتفاع ويصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد الباكر مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.