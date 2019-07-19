الإمارات تدين الانفجار الذي وقع قرب جامعة كابول

المصدر: وام

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة حادث الانفجار الذي وقع بالقرب من جامعة كابول في العاصمة الأفغانية اليوم مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى و الجرحى.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد ورفضها الدائم لهذه الأعمال التخريبية والتي تستهدف زعزعة أمن أفغانستان.

وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والتخريب والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها بما يكفل أمن العالم وسلامه.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الأعمال الإجرامية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.