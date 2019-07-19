"طرق دبي" تطلق نظام المحادثة الآلي المؤسسي على قناة الواتساب

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات مؤخرا خدمة المتحدث الآلي المؤسسي "محبوب" عبر قناة "الواتساب" ضمن خطة زيادة قنوات التواصل مع متعاملي هيئة الطرق والمواصلات بعد نجاح الهيئة في إطلاق الخدمة عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيق هيئة الطرق والمواصلات (RTA Dubai).

وتتميز خدمة المتحدث الآلي بسرعة الرد على استفسارات المتعاملين دون تدخل العنصر البشرى وذلك عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات معالجة اللغات الطبيعية.

وقال عبد العزيز الفلاحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة: إن إطلاق خدمات "محبوب" المعلوماتية على تطبيق "الواتساب" يأتي بهدف تحقيق الغايات الاستراتيجية للهيئة والمتمثلة في "دبي الذكية"، و"إسعاد الناس"، و "تميز هيئة الطرق والمواصلات"، حيث يمكن للمتعاملين البدء باستخدام هذه القناة الجديدة مباشرةً على الرقم +971588009090 أو بالدخول عبر الهاتف المحمول على الرابط (https://wa.me/971588009090) أو مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code).

وأضاف: إن تقنية المتحدث الآلي قادرة على تلبية استفسارات المتعاملين ذات الصلة بخدمات الهيئة المعلوماتية، الأمر الذي يقلل الضغط على مركز الاتصال في الهيئة ، مشيراً إلى أن التقنية تمتلك خاصية التعلم المستمر من المحادثات السابقة مما يساعد على فهم طبيعة الاستفسارات والرد عليها بصورة دقيقة، موضحاً أن المتحدث الآلي عبر الواتساب يتوفر باللغتين العربية والإنجليزية، وإن خدمات الاستفسار المتوفرة يبلغ عددها 64 خدمة معلوماتية في الوقت الحالي وتشمل على سبيل المثال الاستفسار عن كيفية تجديد ملكية المركبات، والتعريف بخدمات بطاقة نول والعبرة وغيرها. مؤكداً أن هيئة الطرق والمواصلات تحرص على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لجعل دولة الامارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031 وفق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وهو الهدف الاستراتيجي الذي وجهت به الدولة وحكومة دبي الرشيدة.